Эстонская ведьма нашла русского мужчину, проколовшего ей шины, но пообещала не наводить порчу

Вчера мы писали, что Тиммер просит помочь найти вандала. 27-летняя экстрасенс припарковала свой автомобиль, приехав на работу, рядом с черным Cadillac SRX. По словам Мерили, из машины вышел русскоговорящий мужчина, громко ругая Тиммер.

«Он вышел, проклиная меня на всю улицу», - рассказывает ведьма. Но что конкретно кричал мужчина из «кадиллака», ясновидящая не поняла, так как не знает русского языка, а ее способности, предполжим с большей долей вероятности, не дают ей возможности понимать чужие языки.

«Я сказала, что не понимаю по-русски, но мужчина обложил меня нецензурной бранью. Я поняла эти матные слова», - уверяет Тиммер.

Но она не представляла, в чем проблема, и ушла, так как конфликт был лишь монологом со стороны мужчины.

Уже из окна своего офиса Мерили увидела, как мужчина, осыпавший ее бранью, подошел к машине, на которой ездит ясновидящая, со стороны водителя, присел на корточки буквально на несколько секнуд, а затем сел в свой автомобиль и уехал. Вскоре выяснилось, что шина в машине Тиммер проколота.

Проколотая шина автомобиля Мерили Тиммер. ФОТО: Erakogu

Тиммер рассказала в программе Reporter на Kanal 2, что непонятно, чем она помешала незнакомцу. «Там нет ограничений на парковку или личных парковочных мест. Я бы поняла, если бы заняла чье-то место или припарковалась слишком близко», - удивляется она.

Уже повторяющийся конфликт

Тем не менее, она заявила, что видела этого человека в том же районе и раньше и однажды уже подвергалась критикеу с его стороны. Однако мать Мерили Кирсти Тиммер ни разу не попадала в конфликтную ситуацию с этим мужчиной хотя она также ездит на той же машине и паркуется на том же месте. Поэтому остается загадкой, почему именно Мерили стала мишенью.

Мерили подтвердила в программе Reporter, что доверила расследование полиции. Она уже знает имя владельца Cadillac, но Тиммер не хочет его публиковать. «Ему не стоит бояться меня, я больше не буду тратить на него время», - сказала молодая ведьма, с улыбкой подтвердив, что она не собиралась проклинать вандала.



