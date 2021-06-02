Русский мужчина сотворил с эстонской ведьмой такое, что она просит всех добрых людей разыскать его

Ясновидящая оказалась вовлеченной в конфликт, чего она никак не ожидала. Она припарковала свой автомобиль, приехав на работу, рядом с черным Cadillac SRX. По словам Мерили, из машины вышел русскоговорящий мужчина, громко ругая Тиммер.

«Он вышел, проклиная меня на всю улицу», - рассказывает ведьма. Но что конкретно кричал мужчина из «кадиллака», ясновидящая не поняла, так как не знает русского языка, а ее способности, предполжим с большей долей вероятности, не дают ей возможности понимать чужие языки.

«Я сказала, что не понимаю по-русски, но мужчина обложил меня нецензурной бранью. Я поняла эти матные слова», - уверяет Тиммер.

Но она не представляла, в чем проблема, и ушла, так как конфликт был лишь монологом со стороны мужчины.

Уже из окна своего офиса Мерили увидела, как мужчина, осыпавший ее бранью, подошел к машине, на которой ездит ясновидящая, со стороны водителя, присел на корточки буквально на несколько секнуд, а затем сел в свой автомобиль и уехал. Вскоре выяснилось, что шина в машине Тиммер проколота.

Найти виновника легко, и Тиммер его часто видит в том же районе, где работате сама - в Мустамяэ, в офисном доме BLISS. Но ни имени, ни фамилии не знает. Мерили просит помощи: кто знает владельца черного «кадиллака», сообщите победительнице эстонской «Битвы экстрасенсов». Заявление в полицию она уже написала.