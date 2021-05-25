Валерия собиралась купить дом за «бешеные деньги»

По словам Валерии, они с Иосифом серьёзно изучали этот вопрос, однако дом, который они хотели бы, стоит слишком дорого. Певица отметила, что на фоне пандемии цены сильно взлетели. Благо супруги вовремя опомнились и заметили, что жилище им хотят «впарить за бешеные деньги».

Слава Богу, что мы оставили эту тему в покое. Сейчас я думаю: «Господи, как мы могли вообще этот вариант рассматривать? У нас помутнение рассудка, что ли, было?»

— заметила Валерия.

Знаменитость однако не исключает, что они с Пригожиным всё-таки решатся на переезд. Валерия очень хочет жить за городом, однако пока найти подходящую недвижимость не удаётся. Кроме того, звезда считает, что не исключён очередной карантин — по её словам, изолироваться приятнее в собственном доме.

Ранее мы писали, что телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что её супруг Влад Топалов, вероятно, не продолжит выступать. Певец предпочитает давать концерты «только для души».



