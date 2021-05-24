«Только для души»: Тодоренко рассказала, вернётся ли Топалов в шоу-бизнес
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, планирует ли её муж Влад Топалов возвращаться в шоу-бизнес, передает News.ru.
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, планирует ли её муж Влад Топалов возвращаться в шоу-бизнес, передает News.ru.
По её словам, певец вряд ли продолжит выступать, так как предпочитает давать концерты «только для души».
— поделилась она.
Отвечая на вопрос о том, хотела ли бы она жить за границей, Тодоренко отметила, что для неё не существует границ, особенно после проекта «Орёл и решка». Единственным препятствием для путешествий ведущая назвала пандемию коронавируса.
Тодоренко уточнила, что больше всего их с Топаловым привлекает побережье Калифорнии, где всегда солнечно и можно заниматься сёрфингом. Также в числе фаворитов звёздной пары Индонезия и Австралия.
Ранее Тодоренко опубликовала фотографии из больницы, куда попал Топалов. По словам светской львицы, она не спала четыре ночи, потому что переживала из-за супруга.