Пн, 17.05.2021
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Все еще герцоги: Меган Маркл и принца Гарри просят отказаться от королевских титулов

Меган Маркл и принц Гарри ФОТО: SAEED KHAN/AFP

Герцоги Сассекские год назад отказались исполнять королевские обязанности. Однако, народ Великобритании возмущен недавним интервью принца Гарри. 

В апреле прошлого года Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности и уехали в США. Пара обосновалась в Монтесито, близ Лос-Анджелеса, где купила особняк за 14 миллионов долларов. Позже они заключили контракт с Netflix, чем обеспечили себе полную финансовую независимость. Зимой этого года супруги направили официальное письмо в Букингемский дворец, в котором объявили, что больше не вернутся в Лондон в качестве членов королевской семьи, пишет Teleprogramma.pro.

Теперь же пару просят и вовсе отказаться от королевских титулов. Об этом пишет Daily Mail. Причиной тому послужило недавнее интервью принца Гарри, в котором он отметил, что хотел сбежать из дворца еще тогда, когда ему было 20 лет. Кроме того, герцог сравнил жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке.

Герцог Сассекский уже потратил много времени, рассказывая, как ему плохо жилось при дворце и сколько боли ему это принесло. Но если ему так не нравится королевская семья, то и королевских титулов быть у него не должно,

— цитирует издание приближенного к монархам инсайдера.


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