Все еще герцоги: Меган Маркл и принца Гарри просят отказаться от королевских титулов

В апреле прошлого года Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности и уехали в США. Пара обосновалась в Монтесито, близ Лос-Анджелеса, где купила особняк за 14 миллионов долларов. Позже они заключили контракт с Netflix, чем обеспечили себе полную финансовую независимость. Зимой этого года супруги направили официальное письмо в Букингемский дворец, в котором объявили, что больше не вернутся в Лондон в качестве членов королевской семьи, пишет Teleprogramma.pro.