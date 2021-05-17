Все еще герцоги: Меган Маркл и принца Гарри просят отказаться от королевских титулов
Герцоги Сассекские год назад отказались исполнять королевские обязанности. Однако, народ Великобритании возмущен недавним интервью принца Гарри.
Герцоги Сассекские год назад отказались исполнять королевские обязанности. Однако, народ Великобритании возмущен недавним интервью принца Гарри.
В апреле прошлого года Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности и уехали в США. Пара обосновалась в Монтесито, близ Лос-Анджелеса, где купила особняк за 14 миллионов долларов. Позже они заключили контракт с Netflix, чем обеспечили себе полную финансовую независимость. Зимой этого года супруги направили официальное письмо в Букингемский дворец, в котором объявили, что больше не вернутся в Лондон в качестве членов королевской семьи, пишет Teleprogramma.pro.
Теперь же пару просят и вовсе отказаться от королевских титулов. Об этом пишет Daily Mail. Причиной тому послужило недавнее интервью принца Гарри, в котором он отметил, что хотел сбежать из дворца еще тогда, когда ему было 20 лет. Кроме того, герцог сравнил жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке.
— цитирует издание приближенного к монархам инсайдера.