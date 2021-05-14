Принц Гарри признался в желании уйти из семьи еще до встречи с Меган Маркл

«Мне было немного за 20, когда я понял, что больше не хочу в этом участвовать. Посмотрите, что случилось с моей мамой! Как я мог думать о спокойной жизни с женой, когда знал, что это повторится?»

— заявил принц Гарри.

Принц Гарри также предположил, что принц Чарльзпострадал от воспитания, полученного от королевы и принца Филиппа, и обращался с сыном так же, как в детстве обращались с ними. Он добавил, что уехал, чтобы разорвать «порочный круг», так как не хотел такой же судьбы своим детям.

Герцог Сассекский заявил, что начал ходить к психологу по совету Меган Маркл, которая заметила, что он часто бывает зол. Он рассказал, что чувствовал себя «как животное в зоопарке», выполняя обязанности члена королевской семьи все эти годы.

Принцесса Диана была матерью принцев Гарри и Уильяма. Она погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену туннеля.