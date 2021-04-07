Узнайте, кем работают в реальной жизни девушки с эстонского эротического сайта

«Поскольку мы предприимчивые женщины, мы не хотим, чтобы иностранный веб-сайт получал с нас прибыль. Доходы и налоги остаются в нашей стране», – объясняет Марит, почему они решили создать конкуренцию Onlyfans.

В ходе интервью выяснилось, что в повседневной жизни дамы занимаются абсолютно иными делами. «Я оцениваю недвижимость», - сказала Марит. Элина же — консультант в клинике красоты. «Кждый день я даю советы клиентам, как им стать еще красивее», - призналась Элина.

По словам Марит, во время коронакризиса в сфере недвижимости стало меньше работы, и у нее появилось свободное время. Девушки надеятся, что их проект станет успешным, и они смогут отказаться от своих основных работ. «Мы это все затеяли не из-за денег», - уточнила Марит.

Элина говорит, что с помощью сайта они самовыражаются: «В таком виде в магазин не пойдешь. Мы создали комнату фантазий, где вы выражаем свою сущность».

Мы писали, что за 15 евро можно получить десятиминутное (достаточно сырое) видео, сейчас девушки объяснили, за что вы платите: «Клиенты, заплатив, могут увидеть, как мы снимаемся, и что мы — не боты», - объяснила Марит.

Однако голышом позировать красотки не собираются: «Раздеться может каждый, а вот придумать одежду, создать необычный контент и стилистику, быть моделью и актрисой, под силу не каждому», - считает Марит

Поскольку сайт был запущен три недели назад, говорить о статистике еще рано, но самые популярные посты собирают до четырех тысяч посетителей.