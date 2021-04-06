Эстонки Марит и Элина запустили собственный сайт с горячим контентом, который, по их словам, бросает вызов всемирно известному OnlyFans. Красавицы рассказали Elu24, что можно найти на их сайте и почему девушки решили создать свою платформу.

Новый веб-сайт обещает осуществлять сокровенные мечты людей. Женщины публикуют на сайте эротические ролики и фото, для создания которых переодеваются в разных персонажей. «Мы мотивируем женщин быть смелыми и быть самими собой», – объясняют красавицы свою миссию.

Загорелая красотка Марит ФОТО: Erakogu

Идея создания сайта mewalking.com с эксклюзивным контентом зародилась благодаря увлечениям Марит и Элины. «Нам нравится мода и моделинг, нам нравится действовать и быть смелыми», – говорят женщины. – Затворничество дома во время пандемии послужило стимулом для творчества. Мы совместили хобби с работой. Что может быть лучше, чем заниматься любимым делом и зарабатывать на этом деньги?!»

Веб-сайтом управляют Марит и Элина вдвоем. «Мы нанимаем различные медиакомпании и фотографов для реализации наших идей», – объясняет Марит, как все устроено.

Хотя на сайте можно найти довольно откровенные материалы, Марит заверяет, что до сих пор семья ее поддерживает:

Сегодня грань между искусством и эротикой очень тонкая. Однако для их различия женщины руководствуются следующим образом: «Граница находится там, где вы осмеливаетесь показать своей семье созданный вами контент. То, что заходит за нее уже под вопросом», – считает Марит. Обнаженное тело можно много увидеть в современных музыкальных клипах, отмечают предприимчивые красотки.

Отвернувшись от платформы Onlyfans, красотки создали свою собственную – mewalking.com ФОТО: Erakogu

«Некоторые друзья все еще грызут нас по этому поводу, но ведь нельзя всем понравиться, поэтому мы это тоже принимаем», – говорит Марит.

У женщин также есть определенная причина, по которой они не присоединились к платформе OnlyFans, следуя примеру сотен тысяч других.

Поскольку мы предприимчивые женщины, мы не хотим, чтобы иностранный веб-сайт получал с нас прибыль. Доходы и налоги остаются в нашей стране, 27

– поясняет Марит.

По ее словам, принято критиковать женщин, которые смело одеваются и отличаются от массы. «Мы мотивируем современных женщин быть смелыми и носить яркие костюмы», – советует женщина не обращать внимания на критику. Во время создания видео Элина и Марит могут воплощать в жизнь свои сокровенные фантазии, а также воплощать в жизнь фантазии зрителей.

Красивая блондинка Элина ФОТО: Erakogu

Причиной создания своего сайта также является то, что женщины сотрудничают с разными брендами, а вот на OnlyFans это невозможно. Вам не нужно беспокоиться о незнакомых правилах на вашей странице. «Мы не хотим быть одними из миллиона девушек OnlyFans. Мы хотим быть люксовым брендом», – говорит Марит.

Впрочем, цена на роскошь небезосновательно высока: на сайте есть своя кредитная система, но легко подсчитать, что за 15 евро можно получить десятиминутное (достаточно сырое) видео. Тем не менее, вы не можете ожидать, порнографического содержания, так как сырыми называют те видео, что не обрезались при монтаже.

Насколько успешно Марит и Элина будут конкурировать с эротическим гигантом, пока неизвестно, так как проекту всего месяц. «Мы зарабатываем деньги, но о цифрах говорить рано», – остаются загадочными эстонки. В будущем они планируют заняться дизайном одежды и обуви из латекса.

Марит и Элина отправили читателям Elu24 и Limon.ee одно видео в подарок:



