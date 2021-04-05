Романтика по-нарвски: мужчина оставил трогательное послание для своей любимой

В то время, когда кроме серости, дождя, тестов на коронавирус и вакцинации в стране особо ничего не происходит, такая романтическая картина в самом крупном восточном эстонском городе дает надежду, что всё еще обязательно будет хорошо, придет настоящая весна, растают снега, выглянет солнце и на каждой из наших улиц будет праздник. Надеемся, что и у Миши с Сашей, которые проживают в Нарве.

Ночь, улица, фонарь и совсем не аптека... Оказался в ночь с четверга на пятницу на прошлой неделе в Нарве и увидел замечательную афишу в весенних тонах. Мужчина обращается к женщине и просит ее простить. Что же произошло у пары? Об этом источник умалчивает. Но мы желаем им всего самого наилучшего. Афиша размещена у торгового центра Astri, здесь проходит Таллиннское шоссе, по которому ежедневно проезжают сотни или даже тысячи машин. Кстати, в самом месте появления рекламы, на столбе указан номер телефона, по которому может позвонить любой желающий что-нибудь прорекламировать или извиниться.

Тот самый плакат в городе Нарва ФОТО: Фото Limon.ee

«Сашенька, девочка моя, прости меня, я тебя очень сильно люблю! Миша», - говорится в любовном сообщении на афише. 7