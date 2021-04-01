Путин хочет подарить Президенту США Джо Байдену щенка породы московская сторожевая
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что В.В. Путин хочет подарить Президенту США Дж. Байдену щенка породы московская сторожевая.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что В.В. Путин хочет подарить Президенту США Дж. Байдену щенка породы московская сторожевая.
Такое решение возникло после новостей о том, что овчарка американского лидера повторно укусила сотрудника Белого дома.
Московские сторожевые очень ласковы и дружелюбны со всеми членами семьи, однако для себя они выбирают одного хозяина, главного человека, слушаться которого будут беспрекословно.
Оказавшись на посту службы пушистый добряк сразу меняется. Он строг, суров и ответственен, а в случае угрозы действует быстро и решительно. Предупреждающее рычание московской сторожевой явно демонстрирует, что со злоумышленником пес церемониться не будет. Впрочем, до проявления агрессии дело доходит редко: достаточно величественного вида пса, чтобы злоумышленник изменил намерения.
Щенка планируют передать с послом А. Антоновым, когда будет принято решение о его возвращении в США.
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