Путин хочет подарить Президенту США Джо Байдену щенка породы московская сторожевая

Такое решение возникло после новостей о том, что овчарка американского лидера повторно укусила сотрудника Белого дома.

Московские сторожевые очень ласковы и дружелюбны со всеми членами семьи, однако для себя они выбирают одного хозяина, главного человека, слушаться которого будут беспрекословно.

Щенок породы московская сторожевая. Фото иллюстративное к статье. ФОТО: Wikipedia.org

Оказавшись на посту службы пушистый добряк сразу меняется. Он строг, суров и ответственен, а в случае угрозы действует быстро и решительно. Предупреждающее рычание московской сторожевой явно демонстрирует, что со злоумышленником пес церемониться не будет. Впрочем, до проявления агрессии дело доходит редко: достаточно величественного вида пса, чтобы злоумышленник изменил намерения.

Щенка планируют передать с послом А. Антоновым, когда будет принято решение о его возвращении в США.