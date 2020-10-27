Советские породы собак о которых вы даже не догадывались

На самом высоком уровне была поставлена задача: создать советские породы собак, пригодные для службы в армии разных климатических зон.

Восточно-европейская овчарка

Восточно-европейская овчарка ФОТО: скриншот с сайта Yandex Zen

За выведение служебных пород собак СССР взялись учёные и кинологи питомника «Красная звезда». В основу новой породы решили положить немецких овчарок. Селекционная работа по созданию новых пород собак СССР некоторое время была засекречена.

Восточно-европейская овчарка ФОТО: скриншот с сайта dailymail.co.uk

Восточно-европейские овчарки получились очень крепкими, неприхотливыми в содержании и на удивление сообразительными. Их можно было использовать не только в армии, но и в народном хозяйстве. Они прекрасно работали поводырями и даже снимались в кино.

Это настоящие герои. Во время Великой Отечественной войны овчарки были тоже «мобилизованы». Собаки выносили с поля боя раненых, взрывали вражеские поезда, неся на своём теле взрывчатку, работали с минёрами. Опасная служба принесла огромный ущерб породе. Чтобы её сохранить, нескольких самых сильных особей вывезли за Урал. Сейчас эту породу используют в силовых структурах, в погранвойсках, службах безопасности.

Русский чёрный терьер

Русский черный терьер ФОТО: скриншот с сайта Yandex Zen

Советские породы собак выводились и путём межвидового скрещивания. Очень интересную работу проделали в питомнике «Красная звезда». В послевоенные годы там скрестили несколько пород на основе ризеншнауцера. Цель была поставлена такая: создать служебно-сторожевую породу, пригодную к работе в холодную погоду, выносливую, свирепую, но хорошо поддающуюся дрессировке.

В результате межпородного скрещивания появился русский чёрный терьер. Кроме выносливости, животные обладали интересной внешностью. Декоративные чёрные длинные брови и борода придавали им солидности, и русских терьеров стали охотно брать по домам. Собаководы-любители уже в 1957 году представили на Всесоюзной выставке служебных собак 43 чёрных терьера.

Современное поколение служебных псов с успехом выступает на международных выставках, участвует в соревнованиях по служебной кинологии и выполняет своё прямое предназначение — несёт охранную службу.

Щенки русского черного терьера ФОТО: скриншот с сайта Yandex Zen

Тот, кто решит взять щенка чёрного терьера, должен знать, что собака вырастет очень крупной и сильной. Щенку нужно активно двигаться. Дрессировать пса нужно начинать уже с момента появления в доме. Эта порода прекрасно поддаётся воспитанию. Отличается преданностью. Были случаи, когда чёрные терьеры кидались спасать хозяина, рискуя собственной жизнью.

Московская сторожевая

Московская сторожевая ФОТО: скриншот с сайта Yandex Zen

Эту породу вывели путём скрещивания кавказской овчарки, сенбернара и русской пегой гончей. В послевоенные годы руководил работой по созданию и воспроизводству неприхотливых сторожевых собак профессор-биолог Н. А. Ильин. Его сотрудники старались вывести собак не только выносливых и управляемых, но ещё и крепких, способных нести службу в холодных и жарких погодных условиях, уверенно передвигаться по разным рельефам.

Московская сторожевая. Очаровательный щенок вырастает в настоящего великана. ФОТО: Pinterest

Закончили работу над породой московской сторожевой только к концу 50-х годов. Получилась собака массивная, довольно грозного вида.

Кинологи признаю́т, что это очень уверенные в себе псы, самостоятельные, отважные и преданные. Они не отступают перед опасностью, считают защиту вверенной территории делом своей жизни. Но жить в городской квартире этим животным неудобно. Они нуждаются в просторе и регулярных тренировках, без которых пёс может превратиться в своевольное непослушное создание.

Материалы статьи взяты с блога Manki Blog с портала Yandex Zen.