СОЦСЕТИ АХНУЛИ! ⟩ Учитель таллиннской гимназии готовит изысканные блюда из школьных продуктовых наборов

Родители показывали, чем государство предлагает накормить своих детей-школьников в период удаленки. Далеко не все оценили по достоинству данные продуктовые наборы, хотя в Сети мы увидели и множество положительных отзывов. Естественно, ребенку самостоятельно будет трудно приготовить себе полноценный обед или завтрак, поэтому родители - помогайте детям. Для того, чтобы облегчить всем вам жизнь, делимся потрясающими рецептами приготовления вкусных и полезных блюд от учителя физкультуры Ласнамяэской Русской Гимназии Сергея Рябышкина. Что можно приготовить, если под рукой только определенные продукты... Стоит отметить, что каждое блюдо выглядит так, как будто его приготовили в лучшем ресторане города. Мы уверены, ваши дети будут в восторге!

Первый вариант продуктового набора, что советует учитель физкультуры Сергей Рябышкин:

Продуктовый набор: Rehe rukkileib - 8 штук; Макароны - 400 граммов; Овсянка - 400 граммов; Редиска - 8 штук; Сыр Atleet - 200 граммов; Суп-гуляш - один; Молоко Alma -1 литр; груша - 1 штука; яблоко - 2 штуки. 34

1️⃣ Овсянка на молоке: 0.25 миллилитров молока, 100 граммов овсянки. Бутерброд с сыром (35 граммов);

2️⃣ Суп с черным хлебом (3 ломтика).

3️⃣ Макароны (200 граммов) с сыром (30 граммов). Редиска (8 штук) и на десерт - тертое яблоко с грушей (половина яблока + половина груши).

ФОТО: Instagram

Меню на неделю примерно такое:

Понедельник: с выходных все отъелись, поэтому только овсянка с бутербродом.

Вторник: суповой день. С утра кашка, в обед - суп.

Среда: экватор недели, можно позволить себе витамины, поэтому овсянка утром и яблоко днем.

Четверг: рыбный день, но рыбы в наборе не было, поэтому будет итальянская кухня. Завтрак - кашка с бутербродом, обед - макароны с сыром.

Пятница: вы еще не говорить на английском, сэр? Ничего страшного, на следующей неделе повторим, а сейчас углеводная загрузка на выходные: макароны с сыром. К макаронам всегда десерт: тертые яблоко с грушей. Если в четверг не терли, то можно в пятницу натереть целую тарелку.

Если брать в расчет, что продукты выдают в четверг, то с пятницы до пятницы меню более-менее.

Второй вариант продуктового набора и рецепты от Сергея Рябышкина:

Продуктовый набор «витаминный»: Яйца - 6 штук; Сыр Atleet - 150 граммов; Сосиски - 11 штук (125 граммов); Рис - 4 порции; Плавленный сырок - 185 граммов; Питьевой йогурт - 1 килограмм; Хлопья - 150 граммов; Сепик - 300 граммов; Печенье лимонное - 163 граммов; огурец, помидор, морковка, банан, груша, апельсин - один; яблоко - 2 шутки. 34

В этот раз, конечно, уже можно разнообразить питание, но основная еда - рис, начинает надоедать.

На набор реально прожить 5 дней с завтраком и обедом. Меню в этот раз расписывать не буду, всё понятно по фотографиям. Приятно, что каждый день можно заряжаться витаминами и, наконец-то, появилось сладкое. Печенье можно съесть за раз с йогуртом или грызть всю неделю.