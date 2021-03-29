СОЦСЕТИ АХНУЛИ! ⟩ Учитель таллиннской гимназии готовит изысканные блюда из школьных продуктовых наборов

На прошлой неделе вся страна активно присылала на портал Limon.ee снимки своих школьных продуктовых наборов, которые они получили в этом месяце. Фотографий было так много, что мы далеко не все успели опубликовать. Но сердечно благодарим каждого читателя.
Родители показывали, чем государство предлагает накормить своих детей-школьников в период удаленки. Далеко не все оценили по достоинству данные продуктовые наборы, хотя в Сети мы увидели и множество положительных отзывов. Естественно, ребенку самостоятельно будет трудно приготовить себе полноценный обед или завтрак, поэтому родители - помогайте детям. Для того, чтобы облегчить всем вам жизнь, делимся потрясающими рецептами приготовления вкусных и полезных блюд от учителя физкультуры Ласнамяэской Русской Гимназии Сергея Рябышкина. Что можно приготовить, если под рукой только определенные продукты... Стоит отметить, что каждое блюдо выглядит так, как будто его приготовили в лучшем ресторане города. Мы уверены, ваши дети будут в восторге!
Первый вариант продуктового набора, что советует учитель физкультуры Сергей Рябышкин:
Понедельник: с выходных все отъелись, поэтому только овсянка с бутербродом.
Вторник: суповой день. С утра кашка, в обед - суп.
Среда: экватор недели, можно позволить себе витамины, поэтому овсянка утром и яблоко днем.
Четверг: рыбный день, но рыбы в наборе не было, поэтому будет итальянская кухня. Завтрак - кашка с бутербродом, обед - макароны с сыром.
Пятница: вы еще не говорить на английском, сэр? Ничего страшного, на следующей неделе повторим, а сейчас углеводная загрузка на выходные: макароны с сыром. К макаронам всегда десерт: тертые яблоко с грушей. Если в четверг не терли, то можно в пятницу натереть целую тарелку.
Если брать в расчет, что продукты выдают в четверг, то с пятницы до пятницы меню более-менее.
Второй вариант продуктового набора и рецепты от Сергея Рябышкина:
В этот раз, конечно, уже можно разнообразить питание, но основная еда - рис, начинает надоедать.
На набор реально прожить 5 дней с завтраком и обедом. Меню в этот раз расписывать не буду, всё понятно по фотографиям. Приятно, что каждый день можно заряжаться витаминами и, наконец-то, появилось сладкое. Печенье можно съесть за раз с йогуртом или грызть всю неделю.