Пт, 26.03.2021
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СРАВНИ ⟩ Читатели показывают сухпайки своих детей: чем кормят школьников Нарвы, Таллинна и других городов в пандемию

Продуктовый пакет в Тарту (русская школа ). ФОТО: Фото читателя Limon.ee

Ранее мы писали про продуктовые наборы, которые получают ученики эстонских школ, фото которых прислали читатели портала Elu24. Теперь же читатели портала Limon.ee поделились снимками своих продуктовых наборов. Стоит отметить, что на большинстве из присланных фото - продуктовые наборы русских школ Эстонии. Смотрите и сравнивайте!

К сожалению, не все изображения читателей дошли до нас. Тем не менее, стоит их упомянуть здесь, так как наши читатели перечисляют, что входит в комплекты продуктовых наборов.

Далее идут сообщения наших читателей без фото: 

  • «Добрый день, мой ребенок учится в 5 классе, Slaavi Põhikool в городе Кохтла-Ярве, сегодня 26 марта, нам ничего не давали за этот месяц». (Получается, второе письмо из Славянской основной школы в Кохтла-Ярве, указывающее на отсутствие продуктового набора - стоит разобраться!)
  • «Фото не делала, но нам дали 9 марта в 6-й школе города Нарва такой сухой паек: наггетсы 300 граммов, фрикадельки 250 граммов, крем творожный 300 граммов, сгущенка баночка, 1 килограмм гречи, масло сливочное - 8 класс».

Вот еще несколько вариантов писем без фото: 

  • Ничего. Так выглядит продуктовый пакет средней школы Лоо (Loo Keskkool), Харьюский уезд. 
  • «В Ыйсмяэ мы получили 2 морковки, одно яблоко, сыр, макароны, молоко, суп в банке, хлеб, Геркулес». 
  • «Частная школа Garant. Tallinn. На фото зимний набор. Весной был ещё беднее, фото, к сожалению нет. Для частной школы считаю, что очень скупой набор для ученика 1-го класса». 
    Можете отправить фото заново на адрес info@limon.ee, и мы дополним статью. 

Искренне благодарим всех читателей портала Limon за отправленные фотографии. А теперь смотрите содержание продуктовых наборов и сравнивайте, где больше, а где меньше. Некоторые наборы могут быть выданы на более длительный срок, а некоторые не включают крупы или мясные продукты - все разные.

Свое мнение оставляйте в комментариях!

Школьный паёк, Нарва. ФОТО: Фото читателя Limon.ee
Продуктовый пакет основной школы Карьямаа, Таллинн. ФОТО: Фото читателя Limon.ee
Продуктовый набор школьника в Пярну. ФОТО: Фото читателя Limon.ee
Продуктовый набор в гимназии Кохтла-Ярве на три недели. ФОТО: Фото читателя Limon.ee
MGM Maardu. Пакет на 14 дней. Состав: хлеб, сепик, куриные котлеты, котлеты из форели, мюсли, гречка, молоко, кефир, яйца, творожная паста, сыр, макароны, банка супа, овощи и фрукты. ФОТО: Фото читателя Limon.ee
Продуктовый набор основной школы Валга. ФОТО: Фото читателя Limon.ee
Продуктовый пакет в Тарту (русская школа). ФОТО: Фото читателя Limon.ee
Продуктовый пакет основной школы Таммику, Кохтла-Ярве. ФОТО: Фото читателя Limon.ee
Продуктовый пакет Таллиннской Художественной гимназии. ФОТО: Фото читателя Limon.ee
Продуктовый пакет основной школы Лагеди, Харьюский уезд. ФОТО: Фото читателя Limon.ee
Продуктовый пакет Таллиннской Ласнамяэской основной школы. ФОТО: Фото читателя Limon.ee
Посылаю Вам фото Нарвского школьного пайка (Языковой Лицей, 3.класс). В нашем пайке нет ни круп, ни овощей, ни фруктов, зато есть копченые сардельки и палка копчёной колбасы на здоровье детям. Рада за те семьи, кто получил живую и здоровую пищу. ФОТО: Фото читателя Limon.ee
Продуктовый пакет Гимназии Аннелинна, Тарту. ФОТО: Фото читателя Limon.ee
Продуктовый набор на 3 недели на одного ребенка. Были также картошка и морковь. Маардуская гимназия. ФОТО: Фото читателя Limon.ee

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