СРАВНИ ⟩ Читатели показывают сухпайки своих детей: чем кормят школьников Нарвы, Таллинна и других городов в пандемию

Ранее мы писали про продуктовые наборы, которые получают ученики эстонских школ, фото которых прислали читатели портала Elu24. Теперь же читатели портала Limon.ee поделились снимками своих продуктовых наборов. Стоит отметить, что на большинстве из присланных фото - продуктовые наборы русских школ Эстонии. Смотрите и сравнивайте!
К сожалению, не все изображения читателей дошли до нас. Тем не менее, стоит их упомянуть здесь, так как наши читатели перечисляют, что входит в комплекты продуктовых наборов.
Далее идут сообщения наших читателей без фото:
«Добрый день, мой ребенок учится в 5 классе, Slaavi Põhikool в городе Кохтла-Ярве, сегодня 26 марта, нам ничего не давали за этот месяц». (Получается, второе письмо из Славянской основной школы в Кохтла-Ярве, указывающее на отсутствие продуктового набора - стоит разобраться!)
«Фото не делала, но нам дали 9 марта в 6-й школе города Нарва такой сухой паек: наггетсы 300 граммов, фрикадельки 250 граммов, крем творожный 300 граммов, сгущенка баночка, 1 килограмм гречи, масло сливочное - 8 класс».
Вот еще несколько вариантов писем без фото:
Ничего. Так выглядит продуктовый пакет средней школы Лоо (Loo Keskkool), Харьюский уезд.
«В Ыйсмяэ мы получили 2 морковки, одно яблоко, сыр, макароны, молоко, суп в банке, хлеб, Геркулес».
«Частная школа Garant. Tallinn. На фото зимний набор. Весной был ещё беднее, фото, к сожалению нет. Для частной школы считаю, что очень скупой набор для ученика 1-го класса». Можете отправить фото заново на адрес info@limon.ee, и мы дополним статью.
Искренне благодарим всех читателей портала Limon за отправленные фотографии. А теперь смотрите содержание продуктовых наборов и сравнивайте, где больше, а где меньше. Некоторые наборы могут быть выданы на более длительный срок, а некоторые не включают крупы или мясные продукты - все разные.