СРАВНИ ⟩ Читатели показывают сухпайки своих детей: чем кормят школьников Нарвы, Таллинна и других городов в пандемию

К сожалению, не все изображения читателей дошли до нас. Тем не менее, стоит их упомянуть здесь, так как наши читатели перечисляют, что входит в комплекты продуктовых наборов.

Искренне благодарим всех читателей портала Limon за отправленные фотографии. А теперь смотрите содержание продуктовых наборов и сравнивайте, где больше, а где меньше. Некоторые наборы могут быть выданы на более длительный срок, а некоторые не включают крупы или мясные продукты - все разные.



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