Мелания Трамп впервые прокомментировала выборы на фоне слухов о разводе

Первая леди США написала, что американцы заслуживают справедливых выборов.
Жена 45 американского президента Дональда Трампа Мелания заявила, что требует честного подсчета «законных голосов» избирателей. Об этом первая леди США сообщила в своем Twitter на фоне слухов о разводе, которые появились сразу после окончания выборов.
По словам Мелании, американский народ заслуживает справедливых выборов. А что касается незаконных голосов, по всей видимости, их можно опустить, пишет портал Clutch.
– написала супруга главы Белого дома Дональда Трампа.
The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020
Стоит заметить, что текст в посте написано вполне в стиле самого главы Белого дома и его риторики. Исходя из этого, журналисты предположили, что соответствующий пост не писала Малания. Ведь, как пишут американские СМИ, ранее подобного стиля за женой Трампа не замечали. Официальных подтверждений по этому поводу пока нет.
Напомним, ранее мы писали о том, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания уже давно думала о том, чтобы развестись с политиком.