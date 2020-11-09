Пн, 9.11.2020
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Мелания Трамп впервые прокомментировала выборы на фоне слухов о разводе

Мелания Трамп.

ФОТО: Carolyn Kaster / AP / Scanpix

Первая леди США написала, что американцы заслуживают справедливых выборов. 

Жена 45 американского президента Дональда Трампа Мелания заявила, что требует честного подсчета «законных голосов» избирателей. Об этом первая леди США сообщила в своем Twitter на фоне слухов о разводе, которые появились сразу после окончания выборов.

December 31, 2019, Palm Beach, Florida, USA: Дональд и Мелания Трамп.

ФОТО: Jim Rassol/ZUMAPRESS.com

По словам Мелании, американский народ заслуживает справедливых выборов. А что касается незаконных голосов, по всей видимости, их можно опустить, пишет портал Clutch.

«Каждый законный, а не незаконный голос должен быть подсчитан. Мы должны защищать нашу демократию с полной прозрачностью",

– написала супруга главы Белого дома Дональда Трампа.

Стоит заметить, что текст в посте написано вполне в стиле самого главы Белого дома и его риторики. Исходя из этого, журналисты предположили, что соответствующий пост не писала Малания. Ведь, как пишут американские СМИ, ранее подобного стиля за женой Трампа не замечали. Официальных подтверждений по этому поводу пока нет.

 Мелания Трамп

ФОТО: SAUL LOEB/AFP

Напомним, ранее мы писали о том, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания уже давно думала о том, чтобы развестись с политиком. 

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