Мелания Трамп впервые прокомментировала выборы на фоне слухов о разводе

Жена 45 американского президента Дональда Трампа Мелания заявила, что требует честного подсчета «законных голосов» избирателей. Об этом первая леди США сообщила в своем Twitter на фоне слухов о разводе, которые появились сразу после окончания выборов.

December 31, 2019, Palm Beach, Florida, USA: Дональд и Мелания Трамп. ФОТО: Jim Rassol/ZUMAPRESS.com

По словам Мелании, американский народ заслуживает справедливых выборов. А что касается незаконных голосов, по всей видимости, их можно опустить, пишет портал Clutch.

«Каждый законный, а не незаконный голос должен быть подсчитан. Мы должны защищать нашу демократию с полной прозрачностью",

– написала супруга главы Белого дома Дональда Трампа.

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency. — Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020

Стоит заметить, что текст в посте написано вполне в стиле самого главы Белого дома и его риторики. Исходя из этого, журналисты предположили, что соответствующий пост не писала Малания. Ведь, как пишут американские СМИ, ранее подобного стиля за женой Трампа не замечали. Официальных подтверждений по этому поводу пока нет.

Мелания Трамп ФОТО: SAUL LOEB/AFP