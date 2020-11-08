Жена Трампа задумалась о разводе после результатов выборов в США

Журналисты, ссылаясь на бывшую помощницу семьи Омаросу Маниголт-Ньюман, утверждают, что Мелания давно задумывалась о разводе и ждала, пока американский лидер покинет свой пост. «Если бы Мелания смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать», — поделилась женщина, пишет Lenta.ru.

Другая помощница, Стефани Волкофф, в свою очередь, рассказала, что все 15 лет их брака фактически были сделкой, и супруги даже спали в отдельных комнатах Белого дома.

В то же время Мелания Трамп всегда утверждала, что у них с Дональдом прекрасные отношения. Однако американские журналисты предполагают, что такие заявления она была вынуждена делать из-за составленного брачного договора.

Издание также сообщило, что Мелания Трамп ранее вела переговоры о постбрачном соглашении, чтобы впоследствии их ребенку досталась положенная доля наследства отца.