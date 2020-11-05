После пережитого у эстонского блогера остались силы потверкать в магазине и получить за это автограф от Тимати

В этом видео вы увидите предысторию последнего выпуска игры «iPhone за 10 желаний » и так же станете свидетелями того, что все-таки Даша получила от меня подарок. Как это было и с чего все началось вы узнаете после просмотра ролика. А также если вам понравится наша идея с Мэри Джейн, то обязательно пишите об этом в комментариях.