Чт, 5.11.2020
Подростки решили поиграть в футбол в таллиннском супермаркете, но забыли, что в магазине есть охрана СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

После пережитого у эстонского блогера остались силы потверкать в магазине и получить за это автограф от Тимати

Дашин тверк в магазине

ФОТО: скриншот c youtube.com/ Вася TARANTINO

Ранее мы писали о том, на какие безумства согласилась Дарья ради заветного iPhone. Не согласившись выполнить последнее задание, девушка осталась без телефона. Потом с Дарьей случились неприятности, и она попала в больницу. Добрый блогер Вася TARANTINO не смог обойти это стороной и устроил продолжение истории для девушки. 

На своем YouTube канале под видео, блогер Вася TARANTINO написал следующее:

В этом видео вы увидите предысторию последнего выпуска игры «iPhone за 10 желаний » и так же станете свидетелями того, что все-таки Даша получила от меня подарок. Как это было и с чего все началось вы узнаете после просмотра ролика. А также если вам понравится наша идея с Мэри Джейн, то обязательно пишите об этом в комментариях.

Смотрите видео ниже и узнаете, какие новые испытания Вася придумал для Даши, которая в прошлом видео разделась до трусов! 

НАВЕРХ
Back