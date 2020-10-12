Тверк, приватный танец для продавца в кабинке и поглощение белка: девушка пошла на крайности ради желанного подарка

На этот раз Таллиннский блогер Вася TARANTINO устроил 10 испытаний для Дарьи, которая ранее стала известной после того, как потверкала на ратушной площади, а портал Limon.ee об этом написал. Что не сделаешь ради нового Iphone? Смотрите справилась ли девушка со всеми безумствами ради заветного гаджета!