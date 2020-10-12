Пн, 12.10.2020
Архивные записи с парома «Эстония» показывают, какой ужас творился на борту в момент крушения СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Тверк, приватный танец для продавца в кабинке и поглощение белка: девушка пошла на крайности ради желанного подарка

Дарья выполняет одно из заданий Васи, чтобы получить iPhone SE.

ФОТО: скриншот с youtube.com/Вася TARANTINO

На этот раз Таллиннский блогер Вася TARANTINO устроил 10 испытаний для Дарьи, которая ранее стала известной после того, как потверкала на ратушной площади, а портал Limon.ee об этом написал. Что не сделаешь ради нового Iphone? Смотрите справилась ли девушка со всеми безумствами ради заветного гаджета!

Как мы писали ранее, тверк - не единственное увлечение Даши - она уже около четырех лет занимается кикбоксингом и старается не пропускать тренировки и соревнования.

Видно, что девушка занимается сопртом - красивая фигура - результат упорных тренировок.

ФОТО: скриншот с youtube.com/Вася TARANTINO

На этот раз блогер Вася вместе со своими подписчиками придумал следующие задания:

  1. Потверкать, моя пол в магазине
  2. Получить футболку из магазина за тверк
  3. Выбежать из обувного магазина в кроссовках
  4. Пролезть через машину на светофоре
  5. Сбить ногой с головы прохожего стакан с водой
  6. Постирать носки прохожего
  7. Тверк на грузовике у моря
  8. Облиться водой
  9. Съесть пачку яиц
  10. Отрезать волосы до длины стрижки каре

В Instagram у Даши есть свой ник - ideal__girl18.

Видео получилось смешным и интерактивным – самое то, чтобы расслабится вечерком и посмотреть на прекрасный тверк Дарьи в различных уголках Таллинна. Смотрите видео и узнаете смогла ли девушка справиться со всеми заданиями и получить новенький iPhone.

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