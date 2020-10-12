Тверк, приватный танец для продавца в кабинке и поглощение белка: девушка пошла на крайности ради желанного подарка

На этот раз Таллиннский блогер Вася TARANTINO устроил 10 испытаний для Дарьи, которая ранее стала известной после того, как потверкала на ратушной площади, а портал Limon.ee об этом написал. Что не сделаешь ради нового Iphone? Смотрите справилась ли девушка со всеми безумствами ради заветного гаджета!
Как мы писали ранее, тверк - не единственное увлечение Даши - она уже около четырех лет занимается кикбоксингом и старается не пропускать тренировки и соревнования.
На этот раз блогер Вася вместе со своими подписчиками придумал следующие задания:
- Потверкать, моя пол в магазине
- Получить футболку из магазина за тверк
- Выбежать из обувного магазина в кроссовках
- Пролезть через машину на светофоре
- Сбить ногой с головы прохожего стакан с водой
- Постирать носки прохожего
- Тверк на грузовике у моря
- Облиться водой
- Съесть пачку яиц
- Отрезать волосы до длины стрижки каре
В Instagram у Даши есть свой ник - ideal__girl18.
Видео получилось смешным и интерактивным – самое то, чтобы расслабится вечерком и посмотреть на прекрасный тверк Дарьи в различных уголках Таллинна. Смотрите видео и узнаете смогла ли девушка справиться со всеми заданиями и получить новенький iPhone.