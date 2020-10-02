Кто эта таинственная незнакомка, танцующая тверк по вечерам на Ратушной площади и у Горхолла?

Даша на Ратушной площади ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В Instagram у Даши есть свой ник - ideal__girl18. Но тверк - не единственное ее увлечение. Как мы узнали, она уже около четырех лет занимается кикбоксингом и старается не пропускать тренировки и соревнования. Соперниками в боях у Даши становятся тоже женщины, но тренер иногда шутит и говорит, что поставит в пару с мужчиной. Но в сегодняшнем интервью речь пойдет больше о первом увлечении нашей героини - тверке. Где она этому учится, для чего снимает видео? Сможет ли наша гостья обучить такому танцу сотрудников редакции? Смотрите видео!

- Здравствуйте, Даша! Рассказывайте, как вы стали такой идеальной?

- Меня называют просто идеальной девушкой.

- А есть, для кого стараться?

- Да!

- Любимый человек или родители?

- Да, любимый человек есть!

- Он поддерживает ваши эти начинания? Прямо сейчас мы будем говорить о тверке! Даша танцует тверк!

- Он поддерживает меня, тоже хочет, чтобы у меня больше людей было, популярной была.

- Вы недавно запустили свой канал или у вас давно уже это?

- Я в Instagram начала вести, вот недавно снимаю видео, именно на улице как раз.

- Мы о вас узнали благодаря тому, что танцевали на Ратушной площади. Долго ли пришлось привыкать к таким местам людным?

- Я не такая стеснительная, если скажут станцевать, то я могу спокойно. У меня не такого, что много людей на меня смотрят и мне страшно, у меня паника. Я привыкла.

- Почему вы начали заниматься тверком и как давно это произошло?

- Где-то 2 года назад. Просто увидела видео и решила просто попробовать. Вот уже два года, научилась. В будущем думаю открыть что-то по тверку, почему бы и нет. Нас в Таллинне мало очень, у нас, по-моему, даже одна группа только есть с тверком. Почему бы и не попробовать?!

- Вы при помощи Youtube, при помощи роликов училась? Всё сама?

- Всё сама. Пробовала, повторяла.

- А девчонки какие-то? Завидуют?

- Я вчера (позавчера - прим. ред) тоже много хейта получила. Мне писали, и девочки были не очень рады, и мальчики. Но в основном много положительных ответов. Люди говорят, что у меня талант. Мне это приятно очень. Какое-то продвижение идет, так сказать.

- Мы вот успели посмотреть танцы у Горхолла, танцы на Ратушной площади. Какие еще были необычные места?

- На самой Вабадузе, а также наверху, возле фонтана. Там, конечно, много людей было. Немного непривычно, но...

- Когда снимаете такие видео, полиция как реагирует?

- Мне не попадались они, надеюсь, не попадутся.

- Вся наша редакция жаждет изучить какие-нибудь самые простые движения. Вы бы нам показали, а мы попытаемся повторить... Сделаем? Сделаем!

- В этом танце работают все мышцы. Ноги, спина, руки. Ноги - стопроцентно будут болеть. Очень много энергии забирает, и одышка, чтобы в ритм попасть... когда я снимала, мы снимали два часа или три, потому что у нас очень много кадров было, потому что люди были, где-то просто не то. Я заметила, что ноги болели потом. Я на свою вторую тренировку пришла - у меня всё болело.

Даша (ideal__girl18): «Надеюсь, что вас будет очень много и я буду развиваться. Мне будет очень приятно, если на меня подпишитесь и будете мне предлагать какие-нибудь идеи - что снимать, под какую музыку».