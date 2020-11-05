Кристофер Нолан впервые прокомментировал кассовые сборы «Довода»: что обеспокоило режиссера

Warner Bros. выпустили Tenet, и я очень рад, что он собрал почти 350 миллионов долларов. Но меня беспокоит, что студии делают неправильные выводы из нашего релиза. Вместо того чтобы смотреть, где фильм сработал хорошо и как он может принести им нужный доход, они смотрят на то, где он не оправдал предкоронавирусные ожидания, и начнут использовать это как предлог, чтобы заставить показы фильмов взять на себя все убытки от пандемии, вместо того, чтобы вступать в игру и адаптироваться – другими словами, перестроить наш бизнес,