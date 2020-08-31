Tenet побил рекорд Эстонии: за выходные – почти 400 тысяч евро

«Это самая успешная премьера в Эстонии с точки зрения количества зрителей и кассовых сборов», – подтвердила рекорд Катре Валгма, представитель Acme Film, занимающегося распространением фильма. Таким образом, по количеству зрителей в первый уик-энд фильм превзошел такие хиты, как Tõde ja õigus («Правда и справедливость», второе место и 51 239 зрителей) и Klassikokkutulek («Встреча выпускников»).

Если в обычное время 53 миллиона кассовых сборов со всего мира не были бы особо значительными, то следует вспомнить, что кинолента достигнет крупнейших мировых рынков (США, Китай, Япония) только лишь на этой неделе. Кассовые сборы поступили в общей сложности из 41 страны (Европу, Ближний Восток и Африка).

Больше всего прибыли принесли такие кинорынки как: Великобритания (7,1 миллиона), Франция (5,7 миллиона) и Германия (4,2 миллиона).

По сообщению студии Warner Bros., перенос фильма, который изначально планировалось выпустить в кинотеатрах 17 июля, был оправдан. «Начало фантастическое!», – сказал Тоби Эммерлих.