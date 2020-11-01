Сестра Ефремова рассказала, кто поставляет артисту в СИЗО дорогую еду

Он вообще не гурман. Это не он заказывает! Ему заказывает Таня Беркович, которая сама ресторатор. И это не какие-нибудь деликатесы, а простая полезная пища. Таня следит за тем, чтобы у него были овощи — капуста, морковка, фрукты, хотя не уверена, что он их ест,