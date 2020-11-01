Сестра Ефремова рассказала, кто поставляет артисту в СИЗО дорогую еду

На днях актер в изоляторе потчевал печеным гусем с яблоками. Блюдом за шесть тысяч рублей (65 евро) он угостил и сокамерников, пишет Пятый канал.
После пьяного ДТП, череды адвокатских баталий, суда и вынесения приговора, артист Михаил Ефремов сейчас прибывает в московском СИЗО. Но вместо казенных щей и каши звезда российского кинематографа не отказывает себе в удовольствии иногда отпотчевать и печеным гусем с яблоками.
Роскошный ужин и в принципе появление явств в камере брата поспешила объяснить сестра Ефремова — Анастасия. В интервью она рассказала, что дорогие блюда в изолятор актеру поставляет его подруга Татьяна Беркович.
— пояснила Анастасия Ефремова.
Кроме того, сестра осужденного артиста отметила, что он ни в чем не нуждается. По словам девушки, Ефремов отказывается от ее предложений привезти ему теплую одежду или сигареты, а только благодарит ее за письма и присутствие на суде.
После недавней апелляции адвокатов Ефремова актеру был смягчен приговор — семь с половиной лет в колонии общего режима вместо изначальных восьми.