КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ! ⟩ Михаил Ефремов устроил пир на весь мир в тюремной камере

Напомним: артист отказался от услуг прежнего скандального защитника Эльмана Пашаева. Его новые адвокаты просили суд о снижении срока наказания.

Кроме того, адвокаты передали суду письмо от деятелей культуры и искусства с просьбой смягчить наказание Ефремову (его подписали Никита Высоцкий, Александр Домогаров и другие знакомые артиста). А также зачитали письмо от руководства СИЗО со следующей характеристикой звездному сидельцу: «Правила внутреннего порядка соблюдает; спокойный, уравновешенный, справляется со своими эмоциями, делает для себя должные выводы; во время индивидуальных бесед открыт, не склонен к обману, грубости в разговоре не допускает, пользуется авторитетом».

Несмотря на все усилия новой команды защитников, суд смягчил наказание лишь на полгода - до 7,5 лет. Но в колонию Ефремов пока не отправится, а останется в СИЗО - ждать решения следующего суда.

Хотя в Интернете кто-то написал, что Ефремова в СИЗО якобы избили, это неправда. Сестра артиста Анастасия сообщила «КП», что с Михаилом все в порядке. Он сумел найти контакт с сокамерниками, и к нему относятся хорошо. А недавно Ефремов даже устроил для своих новых друзей по изолятору пир.

- Наша компания обслуживает в сфере услуг питания тюрьмы, - рассказал «КП» один сотрудник московской пищевой фирмы. - Есть договор и с изолятором № 5, в котором сейчас сидит Ефремов. На днях нам поступил нестандартный заказ от этого изолятора приготовить гуся, фаршированного яблоками, целиком. Отмечалось, что этот заказ сделал персонально Михаил Ефремов. Не для понтов, а чтобы угостить новых друзей по изоляции. Заказ эксклюзивный, целиком гуся раньше еще никто из зеков не заказывал. Было, просили осетра, но гуся - первый раз. Причем там берут стопроцентные накрутки. Нам этот гусь обошелся в три тысячи рублей. А Ефремову был в итоге выставлен счет, учитывая наценки ФСИН, в 6 тысяч рублей. Но его цена вообще не смутила.

- Обратная связь есть - вам передали, понравился ли заказ? Вряд ли Ефремов один гуся съел.

- Насколько я знаю, нареканий не было. Ефремов угостил сокамерников, все остались довольны.