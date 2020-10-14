Названы семь чудес нашей Эстонии! О многих из них вы даже не догадываетесь

А ведь Эстония собрала на своей территории несметное количество памятников архитектуры, замков и природных парков. Даже дорога между городами является удивительно красивой, когда с одной стороны северное спокойное море, а с другой хутора с гнездами аистов на каждой крыше, пишет автор блога Kira_Travel на портале Zen.Yandex.ru.

Из плюсов Эстонии для путешественников (не проживающих в нашей стране): к нам можно легко добраться на машине, и небольшие расстояния между достопримечательностями, что может сделать ваш отдых по истине насыщенным.

Если изучение достопримечательностей - не ваш конек, то читайте подборку Limon с лучшими спа-центрами страны. Десятка лучших спа-центров Эстонии: куда стоит непременно отправиться

Нарвская крепость

Нарвский замок ФОТО: Shutterstock

Это первое, что вы увидите при въезде в страну со стороны восточной границы. Величественная крепость города Нарва. Находится она практически на границе с Россией, и оттуда на нее смотрит не менее величественная Ивангородская крепость. В Нарвскую достопримечательность легко попасть за небольшую плату, побродить по бывшим когда-то оборонительным стенам. А развлекут вас лавочки ремесленников, у которых можно даже самостоятельно сковать себе кулончик на память.

Старый город Таллинна

Старый Таллинн ФОТО: Shutterstock

Приехать в Эстонию и не попасть в Старый город Таллинна просто не простительно. Ведь он внесен в список наследия ЮНЕСКО. Вы не с чем не спутаете этот исторический комплекс, огороженный крепостной стеной. А узкие улицы и старинные постройки легко перенесут вас во времена Средневековья. Если повезет, то сможете попасть на концерт/праздник на Ратушной площади, а проводятся они частенько. Для местных жителей будут интересны различные экскурсии по городу, ведь коренные таллиннцы не так часто выбираются в Старый город и бродят по его узеньким и романтическим улочкам! Рекомендуем попробовать!

Остров Сааремаа

Остров Сааремаа ФОТО: Shutterstock

Остров пользуется большой популярностью, как у местных, так и у иностранных туристов. Во-первых, он не был тронут промышленностью и ее отходами, поэтому там первозданная природа. Во-вторых, на острове расположилось множество курортов и лечебниц. А еще он является четвертым по величине островом в Балтийском море. Здесь каждый сможет найти занятие по душе: гидроциклы, конные прогулки, рыбалка или же самый простой и ленивый отдых с созерцание прекрасного вокруг. Тут же находится национальный парк Вилсанди.

Совсем недалеко от столицы - водопад Ягала

Водопад Ягала ФОТО: Shutterstock

Недалеко от Таллинна расположился зрелищный водопад Ягала. Его ширина составляет около 50 метров. А вы помните, когда ездили туда в прошлый раз? И главное, есть небольшой уступ, по которому можно пройтись вдоль всей этой ширины. Особенно красив он весной во время разлива реки. Но каждый год водопад увеличивается в размере.

Маяк Кыпу

Фото сделано в июле 2001 года ФОТО: MARGUS ANSU/EMF

Старейший из маяков Европы находится на острове Хийумаа в Эстонии. А главное он до сих пор является действующим и служит морякам ориентиром. Маяк считается архитектурным наследием страны и важной исторической ценностью. Впервые на крыше маяка загорелся огонь аж в 1531 году.

Замок Тоомпеа (Ревельская крепость)

Ревельская крепость ФОТО: Shutterstock

Крепость хоть и является частью старого города Таллинна, но удостаивается отдельного внимания, так как является одной из главных достопримечательностей Эстонии. А еще - его площадь составляет 9000 квадратных метров. И возвышается он в 50 метрах над уровнем моря. История замка началась в 13 веке, но некоторые его части достраивались в течение столетий. Например, есть корпуса, возведенные в эпоху Екатерины Великой.

Балтийский берег и сосны

Закат на пляже в Пярну ФОТО: Shutterstock