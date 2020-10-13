Десятка лучших спа-центров Эстонии: куда стоит непременно отправиться

Эстонские прибрежные курортные зоны и внутренние курорты предлагают разнообразные виды отдыха, оздоровления и ухода за телом, проведения стильного и качественного отпуска, а часть – также и медицинские процедуры. Наибольшей популярностью пользуются самые крупные спа-курорты, которые расположены в Пярну, Хаапсалу, Курессааре, Кубия, Нарва-Йыэсуу и Таллинне, пишет Visitestonia.
Спа-центр "Grand Rose"
Добро пожаловать в наш экзотический спа- и сауна-центр "Rosarium"!
Мы предлагаем расслабляющие процедуры по уходу для тела, лица, рук и ног. Вы непременно найдете для себя в нашем перечне что-то по вкусу.
Подходящую спа-программу вы сможете обеспечить для себя, забронировав процедуры заранее.
Мы хотим, чтобы вы по-настоящему насладились предлагаемыми нами процедурами, и покидая нас, чувствовали себя расслабленными и отдохнувшими!
Спа и банный центр при отеле Kubija
Оздоровительные процедуры в природном спа-центре при отеле Kubija прекрасно подходят клиентам, ценящим покой, тишину, высокий уровень обслуживания, а также индивидуальный подход.
В банном центре и спа при отеле Kubija вас ждет 5 бассейнов различного размера, глубины и температуры, а также 4 бани: финская сауна (90 °C), ароматическая баня (70°C), паровая баня (45°C) и можжевеловая баня (60°C). Баня с температурой 60°C прекрасно подойдет клиентам, которые не переносят повышенную температуру.
Спа & центр отдыха Pühajärve
В Спа & центре отдыха Pühajärve Вас ждет современный и уютный спа, устроенный для поправления здоровья. Здесь вы сможете подлечить свои хронические болезни, расслабить напряженные мышцы и снять накопившийся стресс. Расслабление предлагают различные массажные ванны.
Все процедуры осуществляют профессионалы своего дела, в том числе и специально обученные специалисты по иглоукалыванию, рейки и восточному массажу, а также физиотерапевты. Для души и тела предлагаем покой и расслабление в нашем wellness-spa. Побалуйте себя роскошными процедурами по уходу за телом и насладитесь приватным уходом. Местонахождение прямо на берегу озера Пюхаярв так и манит полюбоваться природой в перерыве между процедурами!
Опубликовано Pühajärve SPA & Puhkekeskus Среда, 23 сентября 2020 г.
Wellness-центр Kalev Spa
Гоните прочь заботы и тревоги, побалуйте себя, подарите себе превосходное самочувствие и возможность расслабиться и отдохнуть – для этого прекрасно подходит Kalev Spa. Наши процедуры помогут вам вновь обрести спокойствие и гармонию тела и души.
В уютном салоне красоты предлагаются услуги профессионального бьюти-консультанта, парикмахера, мастеров по маникюру и педикюру, а также широкий ассортимент процедур для лица и тела.
В wellness-центре вас ждут различные расслабляющие и оздоровительные массажи и процедуры для тела.
Приветливый и профессиональный персонал позаботится о вашей внешности и внутренней гармонии. Мы предлагаем каждому клиенту, в том числе и детям, подходящий комплекс процедур, и используем косметические средства класса люкс.
Отель Hestia Hotel Laulasmaa Spa
Расслабляющая атмосфера отеля Hestia Hotel Laulasmaa Spa гарантирует вам возможность отдыха на высшем уровне. В отеле вас ждут комнаты с изумительным видом на море или сосновый лес. Большинство номеров расположено на солнечной стороне и имеют просторную террасу.
Вы можете расслабиться в водно-банном центре, где можно насладиться новыми интересными банями и бассейнами с теплой водой. В спа Hibiscus имеется широкий выбор процедур по уходу и массажей. Конференц-центр подходит для организации различных мероприятий. На втором этаже отеля расположен современный ресторан a´la carte Wicca, который неоднократно называли одним из 50 лучших ресторанов Эстонии.
Spa центр AQVA
Спа-отель Aqva находится в центре Раквере в Северной Эстонии.
В спа-центре можно насладиться роскошным массажем для тела и души, процедурами по уходу за телом и лицом. В отеле также есть два ресторана и освежающий аквапарк с несколькими бассейнами и банный центр с семью саунами.
Полезно знать:
- Из особенных спа-услуг можно попробовать Rasulbad – ритуал красоты в паровой бане с оздоравливающей грязью Расул.
- Процедуры в Aqva проводят как эстонские специалисты, так и филиппинцы, а также аюрведическая медсестра из Индии.
InfrapunasaunОпубликовано Aqva Hotel & Spa Пятница, 12 июля 2019 г.
Спа-отель Hedon Spa & Hotel
На пярнуском берегу моря вас ждет спа-отель Hedon.
В историческом здании грязевой лечебницы находится модный спа-комплекс Hedon, где вы найдете тихий спа для спокойного расслабления и наслаждения купальной зоной с бассейнами и саунами. Здесь начинается путь, преисполненный благополучия и прекрасного самочувствия. Прямо на пляжном променаде находится современный гостинично-ресторанный комплекс. В 4-звездном отеле Hedon имеются удобные номера, ресторан Raimond с видом на море и гриль-ресторан Akord с террасой.
Мы предлагаем отпуск без забот в уютной атмосфере, изысканные блюда, экзотические спа-процедуры, а также приятное времяпрепровождение в сауне – мгновения для самого себя!
Спа-центр отеля Georg Ots Spa
Спа-процедуры в центре GOSPA оказываются методом hands-on. Это означает, что процедуры выполняются вручную профессиональными терапевтами. Мы гарантируем высокое качество услуг, поскольку процедуры проводятся с использованием продукции ведущего производителя спа-косметики Thalgo ja Vie, а также нашей собственной серии сааремааской продукции KENA by GOSPA. Для юных любителей спа-отдыха имеются свои собственные детские процедуры по уходу.
Vihula Manor Country Club & Spa
Вихулаская мыза эко-спа находится в Лахемаа, в историческом каретном сарае Tõllakuur одного из живописнейших усадебных комплексов Эстонии. В находящемся на первом этаже спа расположены 8 процедурных помещений, фитнес-помещения, сауна, гардероб и spa-lounge. С южной стороны Tõllakuur находятся широкая солнечная терраса с бочарной сауной и джакузи. Вихулаская эко-спа предлагает Вам различные массажи, процедуры для тела, лица, рук и ног, а также косметические процедуры. Предлагаем процедуры и мужчинам, используем на 100% натуральные продукты. Вихулаская мыза эко-спа сочетает в себе усадебный дух и роскошество, традиционные и современные удобства, знания экологии и также древние ритуалы спа.
Мыза Пядасте СПА
В Пядасте SPA мы предлагаем Вам гармонизировать все ваши шесть чувств. Чувство благополучия будет полным, если все чувства накапливают позитивную энергию, получают покой и расслабление. Расслаблящие процедуры основаны на древних традициях использования местных лечебных трав. Все используемые нами травы собраны на острове Муху, славящегося своей живописной и девственно чистой природой.