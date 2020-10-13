Десятка лучших спа-центров Эстонии: куда стоит непременно отправиться

Спа-центр "Grand Rose"

Добро пожаловать в наш экзотический спа- и сауна-центр "Rosarium"!

Мы предлагаем расслабляющие процедуры по уходу для тела, лица, рук и ног. Вы непременно найдете для себя в нашем перечне что-то по вкусу.

Подходящую спа-программу вы сможете обеспечить для себя, забронировав процедуры заранее.

Мы хотим, чтобы вы по-настоящему насладились предлагаемыми нами процедурами, и покидая нас, чувствовали себя расслабленными и отдохнувшими!

Спа и банный центр при отеле Kubija

Оздоровительные процедуры в природном спа-центре при отеле Kubija прекрасно подходят клиентам, ценящим покой, тишину, высокий уровень обслуживания, а также индивидуальный подход.

В банном центре и спа при отеле Kubija вас ждет 5 бассейнов различного размера, глубины и температуры, а также 4 бани: финская сауна (90 °C), ароматическая баня (70°C), паровая баня (45°C) и можжевеловая баня (60°C). Баня с температурой 60°C прекрасно подойдет клиентам, которые не переносят повышенную температуру.

Спа & центр отдыха Pühajärve

В Спа & центре отдыха Pühajärve Вас ждет современный и уютный спа, устроенный для поправления здоровья. Здесь вы сможете подлечить свои хронические болезни, расслабить напряженные мышцы и снять накопившийся стресс. Расслабление предлагают различные массажные ванны.

Все процедуры осуществляют профессионалы своего дела, в том числе и специально обученные специалисты по иглоукалыванию, рейки и восточному массажу, а также физиотерапевты. Для души и тела предлагаем покой и расслабление в нашем wellness-spa. Побалуйте себя роскошными процедурами по уходу за телом и насладитесь приватным уходом. Местонахождение прямо на берегу озера Пюхаярв так и манит полюбоваться природой в перерыве между процедурами!

Wellness-центр Kalev Spa

Гоните прочь заботы и тревоги, побалуйте себя, подарите себе превосходное самочувствие и возможность расслабиться и отдохнуть – для этого прекрасно подходит Kalev Spa. Наши процедуры помогут вам вновь обрести спокойствие и гармонию тела и души.

В уютном салоне красоты предлагаются услуги профессионального бьюти-консультанта, парикмахера, мастеров по маникюру и педикюру, а также широкий ассортимент процедур для лица и тела.

В wellness-центре вас ждут различные расслабляющие и оздоровительные массажи и процедуры для тела.

Приветливый и профессиональный персонал позаботится о вашей внешности и внутренней гармонии. Мы предлагаем каждому клиенту, в том числе и детям, подходящий комплекс процедур, и используем косметические средства класса люкс.