Восхитительно! Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поразила всех самым лучшим макияжем и платьем

На прошлой неделе Керсти Кальюлайд появилась сразу в двух невероятных нарядах - желто-черном платье, напоминающем эмблему портала Sputnik, в Сети в адрес главы республики было много хвалебных отзывов, наконец-то наряд пришелся по душе жителям Эстонии. А практически сразу после этого Керсти Кальюлайд вновь поразила всех макияжем и платьем.
В таком виде она записала обращение к жителям страны. На ней черно-бордовое платье и легкий, но очень стильный макияж, который невероятно дополняет этот модный образ. «Лучшими предприятиями в Эстонии всегда были те, которые оказывались наиболее успешными в своей области по нескольким общепринятым критериям. Но в будущем на успешность всё больше будет влиять дальновидность и умение видеть то, что рядом. Также нужно уметь считывать сигналы из будущего и считаться с ними.
Этот год всех нас - предпринимателей и работников, врачей и госчиновников, учеников и учителей основательно так встряхнул. Что нужно делать для того, чтобы наша жизнь, по возможности, дальше протекала плавно и мы могли себя в любой неожиданной ситуации чувствовать еще уверенней. Об этом я говорила на церемонии вручения наград лучшим предприятиям», - написала Керсти Кальюлайд.
Смотрите видео и восхищайтесь нарядом главы республики!