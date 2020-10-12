Восхитительно! Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поразила всех самым лучшим макияжем и платьем

В таком виде она записала обращение к жителям страны. На ней черно-бордовое платье и легкий, но очень стильный макияж, который невероятно дополняет этот модный образ. «Лучшими предприятиями в Эстонии всегда были те, которые оказывались наиболее успешными в своей области по нескольким общепринятым критериям. Но в будущем на успешность всё больше будет влиять дальновидность и умение видеть то, что рядом. Также нужно уметь считывать сигналы из будущего и считаться с ними.