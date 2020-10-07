ФОТО ⟩ Президент Кальюлайд в день рождения Путина надела платье в цветах портала Sputnik

«Прекрасный выбор, госпожа президент. Не благодарите. Добавлю пять копеек признательности стилисту Керсти. Только не обвиняйте ее, "богаради", в любви к «кремлевской пропаганде». Хороший стилист. Чувствует тренд сезона и да, хочу такое», - написала Черышева у себя в Facebook.

А ее коллега в комментариях даже изъявила желание подарить президенту такое же платье, только брендированное.

Напомним, что в этом платье Керсти Кальюлайд посетила 7 октября Европейскую комиссию в Брюсселе и дала интервью агентству Reuters. Также президент республики встретилась вчера вечером в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым обсуждались вопросы международной безопасности и вызовы, с которыми сообщество столкнется в течение следующего десятилетия.

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