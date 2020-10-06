ВИДЕО ⟩ Эстонский актер Сергей Уусталу: не могу дождаться, когда откроется граница с Россией

В этом году Сергей Уусталу (28) принял участие в проекте короткометражного фильма начинающего режиссера Дмитрия Нассеника «Чи(е)ка». ПОСМОТРЕТЬ ГАЛЕРЕЮ С ПРЕМЬЕРЫ МОЖНО ЗДЕСЬ: Русская короткометражка из Эстонии заставит вас задуматься о проблемах нашего социума

Постер к фильму «Чи(е)ка», 2020 год. ФОТО: Фото читателя Limon.ee

На вопрос, почему он решил сняться в короткометражном фильме команды начинающих ребят, Сергей ответил, что их так воспитали в театральном институте имени Бориса Щукина: «Всем начинающим нужно безвозмездно помогать, неважно, режиссер я или нет, понравился тебе сценарий или не понравился. Если у тебя есть возможность и время помочь, нужно помогать своим братьям», - прокомментировал актер.

- Недавно ты писал в Facebook, что ищешь работу, ты её нашел?

- Нет.

- То есть, ты до сих пор в поисках?

- Нет. 3

На данный момент, находясь в Эстонии, Сергей не задействован ни в каких проектах театра и кино, но, по его словам, он работает и ищет другую работу. Актер с нетерпением ждет открытия границ, так как вся его работа осталась в России: театральные пьесы и съемки фильмов.

Последний проект, в котором принимал участие Уусталу до карантина, - это съемки фильма «Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали», с участием таких российских актеров, как: Юлия Ауг, Алексей Гуськов и Игорь Балалаев. Выход фильма планируется на конец этого года.

«Для этой роли я набрал 14 килограмм жира за месяц», 3

- поделился актер.

«Пока я здесь, но жду открытия границ, чтобы уехать сразу же и служить в своем любимом театре», 3

- рассказал актер, который на постоянной основе работает в театре у Никитских ворот. По словам Сергея, некоторые российские театральные проекты, в которых он принимал участие, были вынуждены приостановить деятельность, так как не смогли найти замену актеру. Сергей посетовал, что находится в «подвешенном» состоянии, так как ему придется тут же уехать, как откроются границы, тем самым объясняя причину, по которой он не может быть вовлечен в местную актерскую деятельность.

Сергей Уусталу и съемочная команда фильма "Чи(е)ка" ФОТО: Gubaydullina photography

Однако актер надеется, что в будущем удастся поучаствовать в совместном эстонско-российском проекте кино или театра. Пока такого плана проекты ему не подворачивались. Сергею очень нравится современный эстонский кинематограф, он отметил фильм «Tõde ja õigus» («Правда и справедливость» - эстонский эпический драматический фильм, снятый в 2019 году, режиссер Танел Тоом), добавив, что хотел бы поработать с режиссером.

Так, к слову, одним из немногих совместных русско-эстонских проектов стал фильм «Человек, который удивил всех», с участием актера Евгения Цыганова, а продюсером фильма была наша одна землячка Катрин Кисса. Автор статьи рекомендует фильм к просмотру.

- Ты на премьеру тоже с гранатой пришел?

- Да. 3

Короткометражный фильм «Чи(е)ка» повествует об остросоциальной теме, которая, наверняка происходила с многими людьми, когда те учились в школе. Сергей Уусталу отлично справился с ролью в фильме и за короткое время смог вовлечь зрителя в историю его персонажа. Выход фильма планируется на следующей неделе на платформе Youtube.

Смотрите видеоинтервью с актером Сергеем Уусталу!