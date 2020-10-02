ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Русская короткометражка из Эстонии заставит вас задуматься о проблемах нашего социума

Дмитрий Насенник – молодой режиссер, который решил воплотить идею и снять короткометражный фильм. «К воплощению этой идеи я шел два года. Будучи в России, я услышал историю из реальной жизни, от которой, мягко говоря, офигел», - поделился Дмитрий во время интервью на презентации фильма.

По словам Дмитрия, это его первый серьезный проект, но увлечение съемками и монтажом присутствовало в его жизни с подросткового возраста. «Каждый может сам найти в фильме чику и чеку», - рассказывает режиссер.

«Чи(е)ка» - такое необычное и переплетающееся название не только переплетается между собой, но и тесно связанное с сюжетной линией фильма.

Выход фильма планируется на онлайн-платформе Youtube в конце следующий недели.