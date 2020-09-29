Внучка Владимира Конкина: «Можно я приеду в морг и подержу маму за ручку? Вдруг она оживет»

Когда Владимиру Конкину сообщили о гибели 32-летней дочери Софии, актер не сразу поверил. Близкие еще какое-то время надеялись: их пытаются ввести в заблуждение мошенники. Однако вскоре членам семьи пришлось принять страшный факт. «Володя много плакал в эти дни, не мог ни есть, ни пить, ни говорить — ему очень плохо», — рассказывает «СтарХиту» Алексей Лобарев, друг артиста, президент Регионального фонда МВД.

Сейчас также решается вопрос, с кем останется 11-летняя Алиса, дочь Конкиной. София воспитывала ее одна — бывший муж особо не проявлял интереса к ребенку, алименты никогда не платил. От реакции девочки, узнавшей о смерти самого родного человека, у ее близких чуть не разорвалось сердце.

«Говорит: «Мама, как же так! Может быть, она просто болеет? Давайте я приеду, буду за ручку ее держать. Она в морге лежит, я знаю. Когда люди умирают, они попадают в морг. Но я могу рядом сесть и держать ее за ручку. Можно же ее как-то оживить». И все молчат, а что тут скажешь…»,

— вспоминает о трагическом моменте Лобарев. — В школу Алиса пока не ходит, ее изолировали на какое-то время, привезли к дяде. На похороны тоже, скорее всего, не возьмут. Там точно не хватит сил ни у кого на это смотреть».

Алексей Лобарев много лет дружит с актером ФОТО: скриншот с сайта Starhit

Алексей Юрьевич, много лет работавший в системе МВД, всячески поддерживает Конкина и оказывает его семье помощь на профессиональном уровне. С Владимиром они дружат давно — актер является почетным членом совета ветеранов МУРа, каждый октябрь в день сотрудников уголовного розыска поздравляет товарищей, выступает. Лобарев также опроверг все сплетни о том, что Конкин, якобы, не был близок со своей дочерью.

«Каждый год Володя приезжает ко мне на день рождения, — рассказывает Алексей Юрьевич. — И однажды попросил: «Можно возьму с собой дочку». Я сначала не одобрил идею — мол, у нас офицерский клуб, мальчишник... А он объясняет, что в воспитательных целях: «Хочу, чтобы София увидела не киношных ментов-алкоголиков, а настоящих — тех, кто прошел горячие точки, спецслужбы, МУР. Что мы не сквернословы, женщин уважаем...». И вот с тех пор она тоже стала к нам приезжать каждый год. Как юрист, легко вписалась в коллектив».

Владимир всегда был на связи с наследницей, интересовался ее делами, успехами внучки, иногда старался даже слишком все контролировать. «Помню, у Сони был перелом руки, и мы с Леной, директором Конкина, забирали ее из Склифа, — продолжает друг актера. — Пока ехали в машине, беспокойный отец звонил несколько раз с разными вопросами: а как она оделась, тепло ли, а где мы едем, наказывал, чтоб были осторожнее — скользко. Вскоре отрапортовал ему: довезли! И Володя вдруг поинтересовался: «А спасибо сказала?» Я сначала не понял, шучу в ответ, мол, да, со второго этажа платочком махала… Он мне: «Погоди, мы за детей в ответе. Понимает ли дочь, что вы на нее потратили время». Вот так занимался воспитательным процессом».