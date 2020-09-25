В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина

В российской столице скончалась дочь известного отечественного актера Владимира Конкина.

По информации СМИ, 32-летняя девушка была доставлена в реанимацию из столичного фитнесс-клуба, но врачи не смогли спасти ее жизнь.

Как сообщает «Рен-ТВ», София ушла на тренировку еще накануне, но домой так и не вернулась.

Согласно предварительным данным, девушке стало плохо в бассейне, в результате чего она захлебнулась.

Через некоторое время обеспокоенным родственникам позвонили представители Боткинской больницы. Они рассказали, что София находится у них в тяжелом состоянии и проблемами с почками. В итоге после борьбы за жизнь в течение ночи девушка скончалась.

София была опытной пловчихой, поэтому ее родственники не верят, что она могла просто утонуть. По факту случившегося проводится проверка.

Владимиру Конкину 69 лет. Он получил широкую известность благодаря, в частности, своей ролью Шарапова в культовом советском фильме “Место встречи изменить нельзя”.