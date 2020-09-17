«Позорище»: Тарзана заплевали после скандального признания об измене и угроз к любовнице

Поклонники звездной пары, которая считалась одной из самых образцовых в российском шоу-бизнесе«, в шоке от произошедшего. Они резко раскритиковали стриптизера за измену певице. Ведь супруги были так счастливы долгие годы, а теперь Сергей Глушко разрушил отношения своим поступком.

Некоторые россияне считают, что если мужчина и совершил адюльтер, лучше ему было бы молчать об этом. Ведь хуже измены возлюбленного – только узнать о ней. «Какой же он дурак», «Не мужик, это точно», «Дело не в измене, а в том, насколько Тарзан – гнилой, пакостный, трусливый и глупый», «Позорище», – набросились на Сергея Глушко в Сети.

Напомним, ранее артист сделал шокирующее заявление. Он записал эмоциональное видео, в котором признался, что действительно был неверен Наташе Королевой. «Произошел инцидент. Я изменил своей жене и открыто говорю об этом. Я не буду вторым Михаилом Ефремовым и утверждать, что это был не я. Да, это сделал я. Отвечать за это я буду перед Богом и своей женой. Больше не перед кем из вас отчитываться не собираюсь», – заявил Тарзан.