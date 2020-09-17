ВИДЕО ⟩ Мнение эксперта: изменивший Тарзан боится развода, но и у Наташи есть повод для страха

Скандально известный блогер Лена Миро зорко следит за всем, что происходит в мире вообще и в шоу-бизнесе в частности. Так, она не могла не прокомментировать события, происходящие в жизни Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан.

Так, все началось с загадочной кражи в доме артистки. Якобы пока та была в отъезде из ее жилища пропали ювелирные украшения и внушительная сумма денег. Выяснилось, что в этот период к Сергею Глушко, который остался дома, приходили две дамы. Якобы после их ухода и выявилась пропажа.

Поползли слухи о неверности Тарзана. Тогда супруги обратились к СМИ с просьбой перестать обсуждать их личную жизнь и распространять неправду. А затем Сергей Глушко вдруг обнародовал видео, на котором крайне эмоционально признался, что действительно изменил жене.

Тарзан ФОТО: Instagram

Лена Миро, несколько раз просмотревшая ролик (который, кстати, стриптизер по какой-то причине уже удалил), обратила внимание на состояние Тарзана. По ее мнению, его «просто трясет». Она высказала мнение, что причина тому – страх.

Блогер полагает, что Сергей Глушко испугался реакции Наташи Королевой. «Как мне кажется, скандал в семье разгорелся не из-за самого факта измены, а из-за огласки. Наталия Владимировна так усердно фотошопит себя в соцсетях, всю долгую жизнь эксплуатирует сексапил, что измена ей – это провал», – объяснила Лена Миро.

Наташа Королева ФОТО: Instagram