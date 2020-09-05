ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО ⟩ NILETTO о концерте в Таллинне: приняли настолько тепло, что «оглох на одно ухо»

Вчера в Таллинне, да и во всей Прибалтике, прошло самое первое выступление российского артиста NILETTO после закрытия границ. Ранее нам посчастливилось поговорить С Данилом (28): музыкант был несказанно рад и удивлен, что получилось приехать и выступить. Смотрите видео, где после концерта NILETTO еще раз поговорил с Limon.ee и рассказал о своих ощущениях!
Клубное выступление певца собрало большое количество народа. Хотим отметить, что средний возраст публики было около 30 лет. Вокруг, можно было наблюдать радостные лица пришедших людей. Помимо русскоговорящей публики, на концерт пришло много эстонцев. Многие знали песни наизусть и с удовольствием подпевали певцу. NILETTO кайфовал от выступления и выложился со своей командой на все сто!
«Парни настоящие антидепрессанты!», «У Данила очень красивый голос и он прекрасно поет!», - писали читатели Limon.ee к LIVE видео, которые мы опубликовывали в нашей группе Facebook прямо с концерта.
На концерте в Таллинне NILETTO впервые презентовал новый сингл «Если тебе будет грустно» и публика приняла его очень тепло.
«Я ни разу не пел песню "Сирень" три раза за концерт!», - делится исполнитель!
«Мы не планировали концерт, это было клубное выступление, но оно получилось больше чем клубное, больше чем выступление», - радостно говорит Данил.
«Мне было дико приятно! Это первый мой флаг за все выступления!», - рассказывает NILETTO, показывая эстонский флаг, который ему подарили его слушатели.
Организаторы концерта mjproductionestonia предусмотрели безопасное проведение концерта, поэтому помещение было оснащено средствами для дезинфекции рук.