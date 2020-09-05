ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО ⟩ NILETTO о концерте в Таллинне: приняли настолько тепло, что «оглох на одно ухо»

Клубное выступление певца собрало большое количество народа. Хотим отметить, что средний возраст публики было около 30 лет. Вокруг, можно было наблюдать радостные лица пришедших людей. Помимо русскоговорящей публики, на концерт пришло много эстонцев. Многие знали песни наизусть и с удовольствием подпевали певцу. NILETTO кайфовал от выступления и выложился со своей командой на все сто!

«Парни настоящие антидепрессанты!», «У Данила очень красивый голос и он прекрасно поет!», - писали читатели Limon.ee к LIVE видео, которые мы опубликовывали в нашей группе Facebook прямо с концерта.

На концерте в Таллинне NILETTO впервые презентовал новый сингл «Если тебе будет грустно» и публика приняла его очень тепло.

«Я ни разу не пел песню "Сирень" три раза за концерт!», - делится исполнитель!

«Мы не планировали концерт, это было клубное выступление, но оно получилось больше чем клубное, больше чем выступление», - радостно говорит Данил.

«Мне было дико приятно! Это первый мой флаг за все выступления!», - рассказывает NILETTO, показывая эстонский флаг, который ему подарили его слушатели.

NILETTO и репортер Limon.ee Ксения Васильева ФОТО: Ksenia Vassiljeva