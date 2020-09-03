ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО ⟩ Российский певец NILETTO по приезде в Эстонию сдал тест на коронавирус и описал ужасы процедуры

4 сентября в таллиннском клубе CatHouse Concert Hall пройдет концерт NILETTO.

«Это очень удивительно, даже для нас», - прокомментировал Данил то, что им удалось получить визу, выехать из России и запланировать выступление в Эстонии.

«Это приятно, что Филипп (Киркоров - прим.ред.) не смог, Алишер не смог добраться, а мы здесь, команда Niletto здесь»,

- добавил он. «Очень переживали что мы не доберёмся, потому что многие сомневались что это возможно, что это не дурилово. Дико приятно, что нас сюда пропустили, а больше даже не нас а нашу музыку».

В прошлой раз, когда музыкант выступал в Эстонии, в Нарве, его очень тепло встретила публика, и он надеется, что в этот раз будет еще теплее. «Я думаю, что 4 сентября, будет просто люто!» - заверил артист.

По приезде в Эстонию, как и всех людей из стран с повышенного риска, исполнителя и его команду попросили пройти тест на коронавирус.

«Лишили девственности мой нос сегодня!»

- поделился Niletto о ярких ощущениях при сдаче теста на вирус.

На вопрос о своем псевдониме артист коротко сказал: «Потому что зима». Он добавил, что часто рассказывал о происхождении своего псевдонима ранее, поэтому, в этот раз так коротко отвечает.

Также Данил захотел развеять миф о том, что его слушаю только дети и школьники: «На самом деле моя основная аудитория это взрослые девушки 25, 27 плюс, то есть аудитория основная вот такая», - поведал музыкант. Он добавил, что особенно пользуется популярностью среди женской аудиторией.

Артист отметил, что помимо распространенных предпочтений, ему нравятся адекватные девушки, с хорошим чувством юмора и немножко хулиганистые. Девчонки, берем на заметку!

«NB! Дорогушки, в связи с запретом на продажу внутренних дезинфектиков после 23:00, двери лаборатории Cathouse 4.09.2020 откроются в 21:00 и артист выйдет на сцену примерно в 23:00», - говорится на странице компании MJ Production.

Напоминаем, что приезд артиста был запланирован на 3 сентября, чтобы NILETTO и его команда могли сдать тест на коронавирус и дождаться результата.

NILETTO — российский исполнитель. Участник проекта «Песни» на ТНТ. Участник проекта «Русский ниндзя» на Первом канале. Брендамбассадор бренда HŌXX. В Эстонии жителям и слушателям полюбился по песням «Любимка», а также по дуэтным работам с Клавой Кокой и Zivert. Родился в 1991 году в Тюменской области, Россия. Сейчас является одним из топовых артистов в России, Эстонии, Латвии, Литве и других странах, где любят и ценят русскую музыку. Выход первых треков состоялся в 2017 году и лишь сейчас артисту удалось приблизиться к музыкальному Олимпу.