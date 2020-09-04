Стали известны результаты тестов на коронавирус NILETTO и его команды!

Сегодня утром в распоряжении портала Limon.ee оказались результаты тестов на коронавирус артиста NILETTO и его команды, которых с нетерпением ждали и журналисты, и организаторы, и фанаты певца. У всех четырех участников команды результаты тестов негативные, это означает, что концерт певца сегодня вечером в Таллинне состоится и поклонники уже могут готовиться к встрече со звездой. Напомним, что музыкантам власти Эстонии в порядке исключения дали разрешение на концертную деятельность в стране в случае, если они своевременно сдадут тест на коронавирус и результат будет негативным.

Вчера артист дал интервью порталу Limon:

NILETTO — российский исполнитель. Участник проекта «Песни» на ТНТ. Участник проекта «Русский ниндзя» на Первом канале. Брендамбассадор бренда HŌXX. В Эстонии жителям и слушателям полюбился по песням «Любимка», а также по дуэтным работам с Клавой Кокой и Zivert, после выхода композиции Fly2 в NILETTO влюбились не только дети, но их их мамы. Родился в 1991 году в Тюменской области, Россия. Сейчас является одним из топовых артистов в России, Эстонии, Латвии, Литве и других странах, где любят и ценят русскую музыку. Выход первых треков состоялся в 2017 году и лишь сейчас артисту удалось приблизиться к музыкальному Олимпу.