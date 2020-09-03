ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эстония ахнула от восторга: NILETTO уже пешком прошел границу Ивангород-Нарва и мчит в Таллинн

Артист и его команда переходили границу Россия-Эстония пешком, а не ехали на крутой иномарке, как могут многие подумать. Скептики не верили, что артист доедет в такой ситуации до нашей страны, где завтра, 4 сентября, запланирован его концерт в ночном клубе Cathouse Concert Hall примерно в 23:00, а билеты продаются на сайте компании-организатора - www.mjproduction.ee. В клуб можно будет прийти уже к 21:00. Теперь организаторы концерта везут NILETTO и его команду в Таллинн, где они незамедлительно сдадут тест на коронавирус и в случае негативных результатов завтра состоится его концерт. До оглашения результатов теста музыканты должны будут изолироваться и свести к минимуму все контакты и связи с внешним миром.

По словам организатора концерта, представителя компании MJ Production, велась долгая и плодотворная работа для того, чтобы артисты сегодня смогли беспрепятственно пройти границу. «За день или неделю до концерта такие вещи не решаются, мы всё делали очень серьезно и заранее получили от Департамента полиции и погранохраны Эстонии соответствующее разрешение. И да, действительно, мы первые, кто привез в республику российскую суперзвезду и счастливы», - сказал организатор порталу Limon. И это он рассказал нашему порталу, находясь на пути из Нарвы в Таллинн.

NILETTO и его команда тоже обратились к своим эстонским поклонникам и сделали это прямо у пограничного входа-выхода:

«Ну что, Эстония, Таллинн, кто-то сомневался, что мы не прилетим?! NILETTO и моя команда здесь, поэтому - 4 сентября - Cathouse».

NILETTO — российский исполнитель. Участник проекта «Песни» на ТНТ. Участник проекта «Русский ниндзя» на Первом канале. Брендамбассадор бренда HŌXX. В Эстонии жителям и слушателям полюбился по песням «Любимка», а также по дуэтным работам с Клавой Кокой и Zivert, после выхода композиции Fly2 в NILETTO влюбились не только дети, но их их мамы. Родился в 1991 году в Тюменской области, Россия. Сейчас является одним из топовых артистов в России, Эстонии, Латвии, Литве и других странах, где любят и ценят русскую музыку. Выход первых треков состоялся в 2017 году и лишь сейчас артисту удалось приблизиться к музыкальному Олимпу.