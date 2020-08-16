Больной раком Олег Тиньков: «Жена носит еду в кровать»

Кадрами с женой он поделился в социальных сетях. Судя по всему, влюбленные провели вместе целый день, гуляя по Лондону, и вспомнили, как ходили на концерт группы «Кино» в северной российской столице. «Когда твой парень болен, все не то и все не так для Рины. Мы вместе 32 года, встретились в Ленинграде, ходили на Виктор Цой LIVE. Еще раз огромное спасибо моему ангелу», — рассказал Олег.

По словам 52-летнего предпринимателя, лечение проходит успешно, но последняя неделя далась ему тяжело. Он не вставал с кровати, плохо себя чувствовал — помогала супруга, кормившая его три раза в день: «Только она умеет так готовить! И носит мне в кровать. Вместе мы прорвемся». Он также сопроводил фотографии с Риной строчкой из песни Виктора Цоя: «Смерть стоит того, чтобы жить. А любовь, стоит того чтобы ждать».

Тиньков вместе с женой Риной

В комментариях подписчики поддержали Тинькова и пожелали ему скорее поправляться. Многие передавали слова благодарности жене Олега Юрьевича, которая всегда была рядом с ним. Для них он пример для подражания — ведь даже разбогатев, предприниматель не ушел от жены, а делал все для того, чтобы она была счастлива и ни в чем не нуждалась.

О болезни Тиньков сообщил весной. В социальных сетях он показал себя после курса химиотерапии: «У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось уже бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь».

Олег Тиньков и Рина вместе уже 32 года