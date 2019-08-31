Вечеринка за два миллиона наделала много шума: как Орбакайте жену российского олигарха в Эстонии поздравляла

Олег Тиньков занимает 1210-ое место в мировом рейтинге богатейших людей и 79-ое место в России.

Гости, приглашенные на день рождения, остановились в излюбленном для богатых россиян и деятелей культуры отеле «Три сестры». Их было не так много - 30 человек, видимо, те, кто составляет самый близкий круг семьи Тиньковых. Разумеется, гости прилетали и улетали частными бортами.

Семья Олега Тинькова в Таллинне ФОТО: Instagram

В первый день гости гуляли по старому Таллинну, наслаждаясь прекрасной погодой, средневековой архитектурой и многочисленными уютными кафе. Например, когда Олег и Рина со своими друзьями заглянули в один из пустынных двориков Старого города, то из груды лент и непонятного тряпья материализовалась группа «Мачете», чтобы исполнить любимые песни именинницы. Конечно, все пришли в неописуемый восторг.

Второй день ознаменовался великолепным ужином в монастыре Святой Биргитты. Надо сказать, что этот исторический памятник совершенно преобразился ради дня рождения Рины. Пространство заставили безупречно декорированными столами, на потолке появились дорогие хрустальные люстры, а огромные хрустальные вазы, расставленные буквально на каждом шагу, заполнили живые гортензии. Специально для ужина в здании монастыря соорудили крышу и окна - все знают, какой переменчивой бывает у нас погода в августе. Кейтеринг и обслуживание осуществлял ресторан Tchaikovsky, и работа официантов и особенно шефа весьма понравилась высокопоставленным гостям.

Семья Олега Тинькова - жена Рина Восман и дети - в монастыре Святой Биргитты ФОТО: Instagram

Существенную долю общей суммы составили расходы на звук. Возможностей наших фирм, обеспечивающих акустику на больших мероприятиях, оказалось недостаточно, поэтому пришлось привлечь мастеров из России, чтобы все было так, как требовал заказчик.

А на сцене Биргитты выступала норвежская группа A-Ha. Кстати, музыканты отобедали в одном из самых дорогих и престижных ресторанов Таллинна 180 degrees, сфотографировались на память с директором и шефом, и фотографии появились в социальных сетях. Догадливые пользователи сразу заподозрили, что норвежцы выступали на чьей-то частной вечеринке. Теперь секрет раскрыт.

Норвежская группа A-Ha в ресторане 180 Degrees ФОТО: Instagram

В тот «биргиттовский» вечер было много трогательных поздравлений, даже слез, пели и сама именинница, и ее дочь Дарья. А среди гостей присутствовали Дмитрий Песков и Татьяна Навка. По словам очевидца, экскурсию по нашей столице столь высоким гостям проводил искусствовед Юри Куускемаа.

Третий день отмечали на мызе Кыуэ в 40 километрах от Таллинна, и это был праздник на конюшне в стиле кэжуал. Гостей развлекали Кристина Орбакайте со своим многочисленным балетом и группа «Мираж» с солисткой Екатериной Болдышевой и гитаристом Алексеем Горбашовым, под руководством присутствующего там же руководителя и основателя группы и композитора Андрея Литягина.

Группа "Мираж" ФОТО: личный архив

Фотографиями маминого дня рождения поделилась дочь Дарья в Instagram. «У меня реально самая лучшая мама на свете, ты лучшая, и я тебя люблю очень сильно», - написала девушка под одним снимком, отметив геолокацию «Таллинн». На этой фотографии отчетливо видны стены монастыря Святой Биргитты.

Вторая фотография в Instagram – семейный снимок с мызе Кыуэ, на котором Олег Тиньков, Рина Восман и их трое детей: дочь Дарья и сыновья Павел и Роман.

Семья Олега Тинькова в Таллинне ФОТО: Instagram

Дочь Олега и Рины несколько лет назад прославилась в соцсетях из-за своего поста в Instagram, в котором обрушилась с критикой на правительство России. Дарья, работающая в Великобритании, заявила, что ей стыдно быть русской и она не понимает, почему глава российского государства «не умеет себя нормально вести». Тинькова быстро удалила пост, но он еще быстрее распространился по Сети.

Добавим, что макияж и прически такого уровня гостьям делали наши визажисты и парикмахеры, которые отметили исключительную вежливость и доброжелательность российских випов.

Несомненно, Олег Тиньков подарил своей супруге настоящий праздник, над организацией и претворением в жизнь которого работала большая команда российских и эстонских профессионалов ивент-бизнеса.