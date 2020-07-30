Какая прелесть! Раймонд Кальюлайд копирует прическу дочери!
Ранее мы писали о том, что в семье Кальюлайда родился первенец - девочка Ида. Депутат Рийгикогу, председатель таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд никак не может нарадоваться появлению на свет дочери, поэтому делится этим со своими друзьями и подписчиками. Прочитав статью до конца, принимайте участие в опросе!
«Даже дождливые дни очень веселые. Сейчас каждая минута дорога. Совсем скоро на работе будет все больше дел и придется все больше быть вдали от дома»,
— подписал Кальюлайд фотографию.
Раймонд очень мило смотрится с дочерью, ведь у них сейчас одинаковые прически! Перед голосованием, обязательно просмотрите статью до конца.
Еще в прошлом году, Раймонд предпочитал просто стричься, а не бриться налысо.
Дорогие читатели, как вы думаете, какая прическа Раймонду идет больше? Свой голос можете оставить в нашем опросе.