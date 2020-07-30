Чт, 30.07.2020
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Какая прелесть! Раймонд Кальюлайд копирует прическу дочери!
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Раймонд и Яне Кальюлайд

ФОТО: sotsid.ee

Ранее мы писали о том, что в семье Кальюлайда родился первенец - девочка Ида. Депутат Рийгикогу, председатель таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд никак не может нарадоваться появлению на свет дочери, поэтому делится этим со своими друзьями и подписчиками. Прочитав статью до конца, принимайте участие в опросе!

«Даже дождливые дни очень веселые. Сейчас каждая минута дорога. Совсем скоро на работе будет все больше дел и придется все больше быть вдали от дома»,

— подписал Кальюлайд фотографию. 

Раймонд очень мило смотрится с дочерью, ведь у них сейчас одинаковые прически! Перед голосованием, обязательно просмотрите статью до конца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Еще в прошлом году, Раймонд предпочитал просто стричься, а не бриться налысо. 

Фото сделано 12.03.2019. Раймонд Кальюлайд 

ФОТО: Erik Prozes/Postimees/Scanpix

Дорогие читатели, как вы думаете, какая прическа Раймонду идет больше? Свой голос можете оставить в нашем опросе.

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