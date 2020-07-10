Пт, 10.07.2020
Смотрите, с кем депутат Мария Юферева-Скуратовски пришла на заседание Рийгикогу СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Раймонд и Яне Кальюлайд впервые стали родителями!

Раймонд Кальюлайд с супругой Яне

ФОТО: Konstantin Sednev

У депутата Рийгикогу, председателя таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонда Кальюлайда и его жены Яне недавно родилась дочка, сказано на официальной страничке партии.

Ребенка назвали Ида, такое имя дала Яне. Это довольно распространенное имя для девушки в скандинавских странах, и нам оно сразу понравилось. Также оно хорошо звучит с фамилией — Ида Кальюлайд,

— рассказал Раймонд.

Раймонд и Яне Кальюлайд

ФОТО: sotsid.ee

Я и Яне очень благодарны всем сотрудникам Восточно-Таллиннской центральной больницы за труд, профессионализм и человеческое тепло. Первые несколько недель, конечно, были сложными, но, с другой стороны, они были наполнены очень сильными чувствами, которые невозможно выразить словами,

— отметил он.

Поздравляем молодых родителей!

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