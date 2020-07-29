Обнаружена связь между весом чиновников и уровнем коррупции в стране

Социолог из Бизнес-школы Монпелье Павло Блаватски обнаружил прямую связь между избыточным весом членов правительства и уровнем коррупции в стране.
Участники коррупционных схем всеми силами стараются скрыть свою деятельность, а показатель Блаватски нельзя утаить, как и избыточный вес самих нечистых на руку чиновников.
Для проверки своей теории Блаватски запрограммировал нейросеть оценивать индекс массы тела человека по фотографии, а затем «пропустил» через нее снимки почти 300 министров из 15 современных государств.
Затем он с помощью специального алгоритма сравнил его с уровнем коррупции в этих странах. Ученый отметил, что медианный индекс массы тела чиновников высоко коррелирует с уровнем коррупции в этих странах, пишет портал Naked Science.
Ранее сообщалось, что британское правительство решило серьезно заняться борьбой с ожирением. В связи с этим появилась даже соответствующая национальная стратегия.