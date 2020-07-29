Обнаружена связь между весом чиновников и уровнем коррупции в стране

Участники коррупционных схем всеми силами стараются скрыть свою деятельность, а показатель Блаватски нельзя утаить, как и избыточный вес самих нечистых на руку чиновников.

Для проверки своей теории Блаватски запрограммировал нейросеть оценивать индекс массы тела человека по фотографии, а затем «пропустил» через нее снимки почти 300 министров из 15 современных государств.

Затем он с помощью специального алгоритма сравнил его с уровнем коррупции в этих странах. Ученый отметил, что медианный индекс массы тела чиновников высоко коррелирует с уровнем коррупции в этих странах, пишет портал Naked Science.