Массовое ожирение: в Великобритании вводят запрет на рекламу и продажу фаст-фуда

Источники сообщают, что планы, разработанные Борисом Джонсоном после его паники по поводу коронавируса, еще не завершены, но могут быть объявлены в воскресенье или в начале следующей недели, передает The Guardian.

Ожидается, что меры по борьбе с растущей эпидемией ожирения будут носить далеко идущий характер. Также планируется ввести ограничения на рекламные акции в магазинах.

Борис Джонсон ранее критиковал налог на сахар, назвав его «налогом на скрытый грех», но, как полагают, он изменил свое мнение после того, как был госпитализирован с Covid-19 в апреле. Говорят, что премьер-министр обвиняет свои проблемы с весом в том, что они способствовал развитию его болезни. Ожирение является ключевым фактором того, серьезно ли люди страдают от коронавируса.