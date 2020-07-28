Тимати собирается стать русским Илоном Маском

27 июля рэпер Тимати неожиданно для всех объявил о том, что покидает Black Star. Звукозаписывающая студия, созданная Тимуром Юнусовым, Павлом Курьяновым и Вальтером Чассемом, за долгие годы превратилась в группу компаний с огромным профилем — производство одежды, еды, фитнес, мойки машин, барбершопы и т. д.

Магазин одежды Black Star Wear в Таллинне, в торговом центре T1 ФОТО: Black Star Wear

Сам Тимати заявил, что его такое положение дел не устраивает. «Мне скорее ближе концепция Илона Маска», — пояснил рэпер, намекая, что он хочет сосредоточить свою деятельность в одном направлении. В том же заявлении Тимур дал понять, что не намерен почивать на лаврах и у него уже есть довольно амбициозные планы.

Как выяснили журналисты РБК, это были не просто слова. За пять дней до своего признания Юнусов зарегистрировал новую компанию — ООО «Ракета». В документах Тимати указал основной вид деятельности — работа в области исполнительских искусств. Сам рэпер планирует выпустить первый за четыре года альбом, передает журнал Grazia.

Тимати и Анастасия Решетова ФОТО: Скриншот с Instagram