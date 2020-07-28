Вт, 28.07.2020
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Тимати собирается стать русским Илоном Маском

Тимати

ФОТО: Black Star Wear

Ранее мы писали о том, что Тимати покидает Black Star. По словам репера, ему скорее ближе концепция Илона Маска, а не Google, которую предпочитали его партнеры. Иными словами Тимати хочет сосредоточить свою деятельность в одном направлении. Читайте подробнее о намерениях репера в статье. 

27 июля рэпер Тимати неожиданно для всех объявил о том, что покидает Black Star. Звукозаписывающая студия, созданная Тимуром Юнусовым, Павлом Курьяновым и Вальтером Чассемом, за долгие годы превратилась в группу компаний с огромным профилем — производство одежды, еды, фитнес, мойки машин, барбершопы и т. д.

Магазин одежды Black Star Wear в Таллинне, в торговом центре T1

ФОТО: Black Star Wear

Сам Тимати заявил, что его такое положение дел не устраивает. «Мне скорее ближе концепция Илона Маска», — пояснил рэпер, намекая, что он хочет сосредоточить свою деятельность в одном направлении. В том же заявлении Тимур дал понять, что не намерен почивать на лаврах и у него уже есть довольно амбициозные планы.

Как выяснили журналисты РБК, это были не просто слова. За пять дней до своего признания Юнусов зарегистрировал новую компанию — ООО «Ракета». В документах Тимати указал основной вид деятельности — работа в области исполнительских искусств. Сам рэпер планирует выпустить первый за четыре года альбом, передает журнал Grazia.

Тимати и Анастасия Решетова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Пока неизвестно, как предприниматели будут делить между собой такую внушительную корпорацию как Black Star. Судя по всему, эти вопросы сейчас решают между собой юристы. Тимур признавался, что его разрыв с группой компаний не обсуждался настолько детально.

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