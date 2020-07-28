Тимати собирается стать русским Илоном Маском

Ранее мы писали о том, что Тимати покидает Black Star. По словам репера, ему скорее ближе концепция Илона Маска, а не Google, которую предпочитали его партнеры. Иными словами Тимати хочет сосредоточить свою деятельность в одном направлении. Читайте подробнее о намерениях репера в статье.
27 июля рэпер Тимати неожиданно для всех объявил о том, что покидает Black Star. Звукозаписывающая студия, созданная Тимуром Юнусовым, Павлом Курьяновым и Вальтером Чассемом, за долгие годы превратилась в группу компаний с огромным профилем — производство одежды, еды, фитнес, мойки машин, барбершопы и т. д.
Сам Тимати заявил, что его такое положение дел не устраивает. «Мне скорее ближе концепция Илона Маска», — пояснил рэпер, намекая, что он хочет сосредоточить свою деятельность в одном направлении. В том же заявлении Тимур дал понять, что не намерен почивать на лаврах и у него уже есть довольно амбициозные планы.
Как выяснили журналисты РБК, это были не просто слова. За пять дней до своего признания Юнусов зарегистрировал новую компанию — ООО «Ракета». В документах Тимати указал основной вид деятельности — работа в области исполнительских искусств. Сам рэпер планирует выпустить первый за четыре года альбом, передает журнал Grazia.
Пока неизвестно, как предприниматели будут делить между собой такую внушительную корпорацию как Black Star. Судя по всему, эти вопросы сейчас решают между собой юристы. Тимур признавался, что его разрыв с группой компаний не обсуждался настолько детально.