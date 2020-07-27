ПОЧЕМУ? ⟩ Тимати уходит из Black Star
Этого никто не ожидал! Рэпер Тимати принял решение уйти из лейбла Black Star, сооснователем которого являлся. Прекращение своей работы в компании, которой он посветил 14 лет, музыкант объяснил уходом в сольную карьеру.
У артиста сохраняться учредительские доли в проектах Black Star Burger, Black Star Karting и Black Star Car Wash. А компании The 12 Barbershop и 13 by Black Star, 13 Beauty by Black Star и Black Star Fitness остаются под руководством Тимати, пишет 360tv.ru.
«Я засиделся на месте и перестал видеть там для себя развитие. Пришло время соло. Ребятам — удачи, с этого момента каждый сам за себя. Планы у меня, естественно, есть, и они большие!» — заявил музыкант.
По словам Тимати, это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет. Музыкант считает, что Black Star в последнее время стал уже «не тот». Лейбл превратился в «группу компаний» и потерял камерный шарм, пишет Popcake.tv.
«Ребята хотят быть «гуглом», «верджином», «амазоном», а мне скорее ближе концепция Илона Маска», — объяснил рэпер свой поступок.
Сейчас в Black Star входят Клава Кока, Мот, Миша Марвин, Дана Соколова, а также артисты из проекта «Песни».
Что ж, ждем сольный альбом Тимати в сентябре!