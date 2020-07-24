Пт, 24.07.2020
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Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом

Мел Гибсон

ФОТО: LaPresse/Piergiorgio Pirrone/LaPresse

Известный голливудский актер Мел Гибсон в апреле был госпитализирован с подтвержденным коронавируса. Спустя несколько месяцев после случившегося откровенно о ситуации в эфире NBC рассказал представитель селебрити, пишет портал 5-tv.ru.

По его словам, весной 2020 года Гибсон внезапно почувствовал себя хуже и на фоне обострившейся обстановки с коронавирусом решил сдать тест. Результат оказался положительным. Медики приняли решение о срочной госпитализации 64-летнего актера, поскольку тот входил в основную группу риска. В госпитале Мел провел порядка семи дней.

«Его лечили препаратом "Ремдесивир", и с тех пор тесты неоднократно давали отрицательный результат, но положительный на антитела»,

 — пояснил представитель звезды Голливуда.

Вскоре New York Times обнародовал информацию, что лечение и обследование Гибсон проходил в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. О нынешнем состоянии актера не сообщалось. При этом тайной остается и причина, по которой сам Мел отказывался говорить о случившемся.

Ранее Limon.ee сообщал об экстренной госпитализации прославленного российского композитора Юрия Антонова. 

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