Юрия Антонова госпитализировали

Композитор и певец Юрий Антонов госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. Проблемы со здоровьем у Антонова него возникли из-за ноги. Известно, что врачи уже прооперировали композитора. Операция прошла успешно, сейчас Антонов находится в палате.

Юрий Антонов — автор хитов «От печали до радости», «Поверь в мечту», «Мое богатство» и других. В этом году Антонов отпраздновал 75-летний юбилей.