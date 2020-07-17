Пт, 17.07.2020
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Брэд Питт перестал общаться с сыном

На этой фотографии 16 ноября 2013 года Мэддокс Джоли-Питт, Анджелина Джоли и Брэд Питт принимают участие в церемонии вручения премии от губернатора в Лос-Анджелесе.

ФОТО: John Shearer/AP

Совсем недавно мы писали о том, что Брэд Питту помогли преодолеть разногласия c Анджелиной Джоли сеансы семейной терапии. Он начал больше времени проводить с детьми, а также начал жить неподалеку. Однако, отношения Брэда Питта со старшим сыном ухудшились.

Отношения Брэда с 18-летним сыном Мэддоксом продолжают ухудшаться, согласно источнику Daily Mail.

56-летний Брэд Питт никак не может наладить отношения со своим старшим сыном Мэддоксом, с которым поругался еще в 2016 году, когда расстался с Анджелиной Джоли.

У отца и сына случился конфликт, и Мэддокс так и не смог простить отца. Ранее сообщалось, что во время карантина Мэддокс и Питт все же немного сблизились, так как они оба проходят терапию у семейного психолога, однако на данный момент отец и сын вновь не поддерживают отношения и не общаются. Более того, еще один сын Питта — Пакс — также не хочет общаться с отцом.

«Эти отношения по-прежнему не существуют. Он не видится и не разговаривает со своим старшим сыном. И Брэд больше не разговаривает с 16-летним сыном Паксом»,

— рассказал инсайдер для Daily Mail.

А вот отношения с бывшей женой у Брэда начали налаживаться. Анджелина Джоли четыре года не хотела общаться с Питтом и была настроена резко против него, но благодаря семейной терапии экс-супруги нашли контакт и начали проводить время вместе.

Захара Джоли-Питт, Анджелина Джоли и Мэддокс Джоли-Питт.

ФОТО: Kento Nara Via Www.imago-images.de/Imago Images/future Image

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