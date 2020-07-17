Брэд Питт перестал общаться с сыном

У отца и сына случился конфликт, и Мэддокс так и не смог простить отца. Ранее сообщалось, что во время карантина Мэддокс и Питт все же немного сблизились, так как они оба проходят терапию у семейного психолога, однако на данный момент отец и сын вновь не поддерживают отношения и не общаются. Более того, еще один сын Питта — Пакс — также не хочет общаться с отцом.