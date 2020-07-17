Брэд Питт перестал общаться с сыном

Совсем недавно мы писали о том, что Брэд Питту помогли преодолеть разногласия c Анджелиной Джоли сеансы семейной терапии. Он начал больше времени проводить с детьми, а также начал жить неподалеку. Однако, отношения Брэда Питта со старшим сыном ухудшились.
Отношения Брэда с 18-летним сыном Мэддоксом продолжают ухудшаться, согласно источнику Daily Mail.
56-летний Брэд Питт никак не может наладить отношения со своим старшим сыном Мэддоксом, с которым поругался еще в 2016 году, когда расстался с Анджелиной Джоли.
У отца и сына случился конфликт, и Мэддокс так и не смог простить отца. Ранее сообщалось, что во время карантина Мэддокс и Питт все же немного сблизились, так как они оба проходят терапию у семейного психолога, однако на данный момент отец и сын вновь не поддерживают отношения и не общаются. Более того, еще один сын Питта — Пакс — также не хочет общаться с отцом.
«Эти отношения по-прежнему не существуют. Он не видится и не разговаривает со своим старшим сыном. И Брэд больше не разговаривает с 16-летним сыном Паксом»,
— рассказал инсайдер для Daily Mail.
А вот отношения с бывшей женой у Брэда начали налаживаться. Анджелина Джоли четыре года не хотела общаться с Питтом и была настроена резко против него, но благодаря семейной терапии экс-супруги нашли контакт и начали проводить время вместе.