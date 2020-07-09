«Между нами тает лед»: Брэд Питт и Джоли прошли семейную терапию

Кажется, шторм в отношениях разведенных Анджелины Джоли и Брэда Питта закончился. Источник из окружения звезд сообщает, что пара, которая начала бракоразводный процесс в 2016 году и несколько лет решала вопрос опеки над детьми, наконец-то пришла к миру и взаимопониманию. Справиться с разногласиями Джоли и Питту помог психолог.
Этой осенью будет ровно четыре года, как распалась пара 45-летней Анджелины Джоли и 56-летнего Брэда Питта, сообщает портал Spletnik.
Им потребовалось много времени и много сеансов семейной терапии, чтобы добиться того, к чему они пришли сейчас,
— рассказал источник. Он добавил, что особое внимание на терапии уделялось тому, чтобы вернуть Брэду отцовство.
Их дети подросли, и расставание родителей для них уже не столь острый вопрос. Младшие дети живут то у отца, то у матери, Брэд очень любит проводить с ними время и видится с ними так часто, насколько это возможно. Он стал гораздо более счастливым,
— поделился инсайдер.
Стоит отметить, что Джоли и Питт теперь живут недалеко друг от друга, чтобы детям было удобнее. Недавно Брэда видели выходящим из дома Анджелины. По словам источника, актер регулярно заходит к бывшей жене. Отмечается, что Брэд сразу был готов воспитывать детей вместе с ней, но Анджелине потребовалось время, чтобы согласиться на это.
Дети Брэда для него важнее всего. Он говорит своим друзьям, что так много узнает о жизни благодаря им,
— делились с прессой инсайдеры.