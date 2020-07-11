Пресс-секретарь Зеленского о своей беременности

"Каждый фейк имеет свое имя. На сайте "24-го канала" вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно когда речь идет об информации. Уважайте других, а главное — уважайте себя",