Сб, 11.07.2020
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Пресс-секретарь Зеленского о своей беременности

Президент Украины Владимир Зеленский и его пресс-секретарь Юлия Мендель.

ФОТО: Скриншот с Instagram

В конце неделе Сеть взорвали слухи о беременности пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленого - Юлии Мендель. 
Сегодня Юлия Мендель опровергла публикации, что она якобы беременна от главы государства, сообщает РИА новости.

Ранее в СМИ появились сообщения, что между Мендель и Зеленским якобы завязался роман, и Мендель беременна от президента. В материале украинского "24-го канала" эта информация упоминается со ссылкой на основателя политического движения в поддержку экс-президента Петра Порошенко Романа Реведжука.

Однако сегодня пресс-секретарь Зеленского, в пикантном платье с открытыми плечами, поделилась своим мнением:

"Каждый фейк имеет свое имя. На сайте "24-го канала" вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно когда речь идет об информации. Уважайте других, а главное — уважайте себя",

— заявила Мендель в видеообращении, опубликованном в соцсети Instagram.

С другой же стороны «дыма без огня не бывает» и подобное активное обсуждение в сети могло появится не просто так. 

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