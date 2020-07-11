Пресс-секретарь Зеленского о своей беременности

В конце неделе Сеть взорвали слухи о беременности пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленого - Юлии Мендель.
Сегодня Юлия Мендель опровергла публикации, что она якобы беременна от главы государства, сообщает РИА новости.
Ранее в СМИ появились сообщения, что между Мендель и Зеленским якобы завязался роман, и Мендель беременна от президента. В материале украинского "24-го канала" эта информация упоминается со ссылкой на основателя политического движения в поддержку экс-президента Петра Порошенко Романа Реведжука.
Однако сегодня пресс-секретарь Зеленского, в пикантном платье с открытыми плечами, поделилась своим мнением:
"Каждый фейк имеет свое имя. На сайте "24-го канала" вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно когда речь идет об информации. Уважайте других, а главное — уважайте себя",
— заявила Мендель в видеообращении, опубликованном в соцсети Instagram.
С другой же стороны «дыма без огня не бывает» и подобное активное обсуждение в сети могло появится не просто так.