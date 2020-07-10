Шок! Появился слух о любовной связи Зеленского с пресс-секретаршей

В обществе обсуждают отношения Юлии Мендель и Владимира Зеленского, а также предполагаемую беременность пресс-секретарши, пишет портал Clutch.
Так, на днях бывший лидер украинской партии «5.10» Геннадий Балашов заявил, что в правительственном квартале распространяются слухи о том, что Юлия Мендель - беременная любовница президента.
Об этом политик заявил в одном из видео на своем YouTube-канале.
О романе Зеленского с пресс-секретаршей заговорил и основатель политического движения на Украине «25%» Роман Реведжук, опубликовав на своей странице в Facebook пост, в котором высказывает предположение о беременности Юлии Мендель от главы государства.
«What? Мендель беременна от Зеленского?»,
- то ли спрашивает, то ли удивляется политик.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель после слухов о беременности опубликовала свежее фото в Instagram, на котором она запечатлена в Черновцах.