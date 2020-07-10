Шок! Появился слух о любовной связи Зеленского с пресс-секретаршей

Так, на днях бывший лидер украинской партии «5.10» Геннадий Балашов заявил, что в правительственном квартале распространяются слухи о том, что Юлия Мендель - беременная любовница президента.

Об этом политик заявил в одном из видео на своем YouTube-канале.

О романе Зеленского с пресс-секретаршей заговорил и основатель политического движения на Украине «25%» Роман Реведжук, опубликовав на своей странице в Facebook пост, в котором высказывает предположение о беременности Юлии Мендель от главы государства.

«What? Мендель беременна от Зеленского?»,

- то ли спрашивает, то ли удивляется политик.

Президент Украины Владимир Зеленский и его пресс-секретарь Юлия Мендель. ФОТО: Скриншот с Instagram